【久旱逢甘雨】加價助攻，水泥股再彈高，專家料海螺水泥仍有水位

《經濟通通訊社記者葉嘉兒１６日報道》水泥股沉寂一段時間，過去兩周終於迎來起色。其

中，行業龍頭海螺水泥（００９１４）及華潤水泥（０１３１３）均從低位反彈約兩成。觀乎內

地水泥價格止跌回升，專家認為，現價仍未完全反映其價值，看好水泥股在下半年傳統需求旺季

，仍有一定上升潛力，繼續首選海螺水泥，上望４８－４９元。



＊水泥業一掃頹風，股價提早步出淡季＊



水泥行業產品單一，股價走勢與水泥價格關聯度高。行業傳統淡季６月至８月，主要因為夏

天高溫多雨，工地開工情況普遍不理想，下半年則陸續進入旺季。

然而，今年或提前進入旺季！自本月初起，內地多個地區水泥加價，其中西南地區多家水泥

企業發布調價通知，上調幅度達到每噸２０元至６０元。根據中國水泥網數據，全國水泥價格指

數（ＣＥＭＰＩ）８月至今累漲３﹒６％，結束由５月底開始的跌浪。截至上周五（１３日），

全國水泥價格指數報１４４﹒３９，按年升近５％。

水泥價格上升，大概因為需求增加及供應受限，當中前者逐漸走出淡季。內地多項大型工程

陸續準備開工，其中包括河南鄭州雨災後重建工作，以及加快５Ｇ「新基建」。另外，中國水泥

協會副秘書長、數字水泥網總裁陳柏林近日回應傳媒表示，部分省份有限電預期，供應或將進一

步受限，料下半年水泥價格至少恢復至去年同期水平，甚至有望超越；相信隨著不利因素消退，

下游市場需求將會不斷恢復。



＊溫傑首選海螺水泥，目標看４８元＊



光大新鴻基財富管理策略師溫傑同樣看好水泥股勢如破竹。他今早在《經濟通通訊社》財經

直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》上表示，煤炭價格受控，令水泥毛利率上升，加上

第四季一向是水泥產業傳統旺季，價漲量增下，預期水泥仍有加價能力。

事實上，本港水泥股由２月開始吹起頹風，事關當時受農曆新年長假影響，工地、攪拌站等

尚在恢復階段，市場需求不佳，水泥價格顯著回落，及至上月底、本月初才開始回升。溫傑補充

，目前板塊估值處於低位，價值尚未浮現。行業中，他仍偏好龍頭海螺水泥，目標暫看４８－４

９元。至於剛公布業績的華潤水泥，中期純利跌約一成三，溫傑認為，淡季業績公布後，已消除

不明朗因素，投資者不用憂心。補充一點，星展最新將其評級由「價值全面反映」調整至「持平

」，目標價維持７﹒７元。



＊海螺水泥資金流顯著優秀＊



溫傑提醒，若投資者擬以中長線持有，應著重基本面。若打算短線投機，則需看重技術性分

析及資金流向。

根據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據，在上午交易時段，海螺水泥錄得近４９２５萬元淨主

動買入，佔成交金額近１３％。大戶，即單宗成交金額大於１００萬元，主動買沽比率７１：２

９。而華潤水泥的大戶入市態度更為進取，主動買沽比率相對佳，高達８２：１８，不過資金掃

貨規模較細，半日獲１３７８萬元淨主動買入。至於過去五個交易日，華潤水泥累計吸金７３０

７萬元，而海螺則獲逾３億元資金掃貨。

值得一提，在《經濟通ＨＶ２報價系統》的「行業分析」功能中，以資金淨主動買入多至少

排列，排行第二的是中國建材（０３３２３），其早於２０１８年與中材合併後，持有建築材料

及玻璃生產業務等，故難單靠水泥價格變動推算其股價及估值變化，投資者應多加留意。

