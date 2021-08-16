【企業盈喜】俊知集團（０１３００）料半年虧轉盈最少五千萬人幣

《經濟通通訊社１６日專訊》俊知集團（０１３００）預期截至今年６月底止六個月未經審

核溢利不少於５０００萬人民幣，而上年同期未經審核虧損約１﹒２６億元人民幣，扭虧為盈主

要是年上半年新冠疫情減弱，中國生產恢復，此外上半年貿易應收帳款減值虧損扣除回撥大幅減

少且未有商譽減值虧損。

該公司將於８月下旬公布業績。（ｅｃ）



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