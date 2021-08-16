【企業盈警】宏強控股（０８２６２）預期年度盈轉虧３８００萬元

《經濟通通訊社１６日專訊》宏強控股（０８２６２）初步預期截至今年６月底止年度公司

股權持有人應佔重大虧損約３８００萬元，而去年同期應佔溢利約２００萬元，虧損主要是由於

年度的 新冠肺炎大流行造成的，導致已承諾的項目延誤及集團的收入減少，還有是中標失敗及

完工項目的額外修葺費用。

該公告預期於９月２３日公布業績。（ｅｃ）

