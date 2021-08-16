《盤後部署》大市市寬差且強勢股走弱，港股或再下試二萬五關

《經濟通通訊社１６日專訊》上星期五（１３日）道指及標指創新高，惟港股氣氛仍差，今

早低開２６點報２６３６５點。未幾，內地公布７月工業增加值按年增長６﹒４％遜預期，加上

官媒評論稱對篡改歷史的網絡遊戲零容忍，騰訊領頭的新經濟股繼續帶頭領跌，港股最低曾見２

６０４６點挫３４５點。午後見創科（００６６９）、內房股及內險股撐市，帶動港股跌幅收窄

。最終港股全日收報２６１８１點，跌２１０點或跌０﹒８０％，主板成交１３３９﹒１３億元

。國企指數報９２６５點，跌１１２點或跌１﹒２０％。恆生科技指數報６４２０點，跌１６９

點或跌２﹒５７％。

Ａ股個別發展。上證綜合指數報３５１７點，升１點或升０﹒０３％，成交５３５４﹒５９

億元人民幣。深證成份指數報１４６９３點，跌１０５點或跌０﹒７１％，成交７２１６﹒２６

億元人民幣。



＊新經濟股依然疲弱恆指續捱沽＊



恆指本日挫２１０點。筆者繼續對後市偏淡的看法。首先，新經濟股繼續勢弱，因市場未見

政府對其的監管政策鬆綁；近期相當多數據及消息亦顯示，包括索羅斯、Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ

Ｗｏｏｄ等大型著名外資基金相繼大幅減持中概股，料影響短期科技股氣氛，自然無資金願意此

刻撈貨。當新經濟股走弱，整體大市走勢自然受累大機會繼續捱沽。

其二，市場寬度續呈弱態。股價高於５０天線比率仍低於４０％，且本日港股升跌比例為４

２比５８。

其三，以往的避險天堂如汽車股、新能源概念股等強勢板塊近期開始上升乏力，甚至出現調

整勢態。至於是否屬大市再度尋底的訊號，值得大家密切留意。

技術走勢方面，港股短線必須出現大成交大陽燭的轉勢訊號，否則料港股頗大再度下試二萬

五關的近期底部。（ｋｓ）

