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即市新聞

16/08/2021 17:28

《台股攻略－黃振宇》台股續跌，失守半年線

　　《台股攻略》上周台股累跌超過５００點，本周似乎仍未見起色，今日（１６日）加權指數
低開震盪，電子及非電子股份雙繼遭到沽壓而令大市反覆沉底，中段曾大跌超過２００點，除一
舉跌穿１６９００點及１６８００點關口外，更跌穿半年線１６９５３點，幸好尾市跌勢稍為喘
定，最終收１６８５９點，跌１２３點，成交金額為３３２９億元（新台幣．下同）。
　　電子權值股今日普遍跟隨大市下跌，僅台積電收紅盤，收５８４元，升０﹒５％；鴻海收
１０７﹒５０元，跌１﹒４％；大立光收２６７５元，跌０﹒７％；聯發科收９０１元，跌１％
；聯電收５７﹒１元，跌０﹒９％。雖然電子股普遍走勢疲弱，但仍有中小型電子股逆市造好，
如台達電、日月光投控、環球晶及微星等升１﹒１％至２﹒９％。傳產股今日亦遭逢沽壓，走勢
慘淡，其中指標貨櫃股走勢轉弱，陽明下挫超過５％，收１２６元。長榮及萬海則以平盤價，分
別收１３０﹒５０元及２１５元。散裝航運股亦走勢相若，裕民、新興、中航、中櫃及四維航震
盪，跌２％至４﹒６％，惟台驊投控及建新國際吸引買盤青睞，股價逆市上升，分別收
１８２﹒５０元及６３﹒５０元，升４﹒３％及７﹒８％。疫情持續，生物科技股走勢相對穩定
，高端疫苗漲停，收３３９﹒５０元，而台康生技及杏國亦紅盤高收，分別收１４３﹒５０元及
９３元，升４﹒７％及２﹒２％。
　　台股跌穿半年線及７月份低位１６８９４點，加上成交減少，建議投資者持觀望態度應對後
市。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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