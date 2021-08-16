《台股攻略－黃振宇》台股續跌，失守半年線

《台股攻略》上周台股累跌超過５００點，本周似乎仍未見起色，今日（１６日）加權指數

低開震盪，電子及非電子股份雙繼遭到沽壓而令大市反覆沉底，中段曾大跌超過２００點，除一

舉跌穿１６９００點及１６８００點關口外，更跌穿半年線１６９５３點，幸好尾市跌勢稍為喘

定，最終收１６８５９點，跌１２３點，成交金額為３３２９億元（新台幣．下同）。

電子權值股今日普遍跟隨大市下跌，僅台積電收紅盤，收５８４元，升０﹒５％；鴻海收

１０７﹒５０元，跌１﹒４％；大立光收２６７５元，跌０﹒７％；聯發科收９０１元，跌１％

；聯電收５７﹒１元，跌０﹒９％。雖然電子股普遍走勢疲弱，但仍有中小型電子股逆市造好，

如台達電、日月光投控、環球晶及微星等升１﹒１％至２﹒９％。傳產股今日亦遭逢沽壓，走勢

慘淡，其中指標貨櫃股走勢轉弱，陽明下挫超過５％，收１２６元。長榮及萬海則以平盤價，分

別收１３０﹒５０元及２１５元。散裝航運股亦走勢相若，裕民、新興、中航、中櫃及四維航震

盪，跌２％至４﹒６％，惟台驊投控及建新國際吸引買盤青睞，股價逆市上升，分別收

１８２﹒５０元及６３﹒５０元，升４﹒３％及７﹒８％。疫情持續，生物科技股走勢相對穩定

，高端疫苗漲停，收３３９﹒５０元，而台康生技及杏國亦紅盤高收，分別收１４３﹒５０元及

９３元，升４﹒７％及２﹒２％。

台股跌穿半年線及７月份低位１６８９４點，加上成交減少，建議投資者持觀望態度應對後

市。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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