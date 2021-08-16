《窩輪豪情－梁業豪》港股跟隨美指期貨淡勢低開

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（一星期至一個月）表現最強者為公用事業、

原材料業與電訊業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為創科實

業（００６６９）、新奧能源（０２６８８）與中國移動（００９４１），可用作買入其相關認

購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則

宜首選快手（０１０２４）、新地（０００１６）與百度（０９８８８）。

再者，現時超短線（即巿至一星期）表現最強者為公用事業、電訊業與原材料業。此外，恆

生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為創科實業、新奧能源與招商銀行

（０３９６８），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證

或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選百度、新地與小米（０１８１０）。

港股開市前，美指期貨曾一度急跌至４４５０，然後略呈反彈。除近日處於強勢的紅籌股外

，四大指數均告低開，以科技指數的表現最差。恆生指數已跌穿了即市首個重要支持位

２６５７９，到達２６３１２，料好友會於２６１１５附近努力守關。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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