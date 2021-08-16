《談國論企－黎偉成》中國抗疫高瞻遠矚要清零

《談國論企》新冠肺炎ＣＯＶＩＤ－１９惡疫肆虐環球幾達兩年，來自印度變種病毒

Ｄｅｌｔａ之毒株Ｌ４５２Ｒ甚至由是再變種的Ｄｅｌｔａ Ｐｌｕｓ使疫情稍遏後再擴，連中

國若干省市再現疫踪，而中國政府堅持嚴格「外防輸入」、「內防擴散」政策要重現清零為本與

標，保障人民生命與健康，確保經濟社會繼續穩中有進發展，政策與策略絕對正確。反觀美、歐

政客政棍，要與病疫共存狂妄劣思，對人類與世界是惡噩，建議中國嚴肅糾正西方惡法，衛己為

人。



＊要清零更須研發治療藥甚至免疫苗＊



惡疫在２０１９年末開始於世界不同地 方爆發，到２０２０年初進一步擴散肆虐，連號稱

醫療強國的美國，疫情迅速惡化，至今仍反反覆覆，甚或一而再惡化。惹人關注目的，是防抗惡

疫到現階段仍存在兩個主流，無法一統思想、資源、力量以壓滅世紀毒疫，需要作出探討、研究

和分析。

兩個防抗惡疫主流中，能夠取得良性效益的，肯定是（甲）清零。中國自２０２０年初開始

受到惡疫侵襲，並擴散至全國多個省市地區，遂迅即決定：對需要封閉的，封省、封城，建立方

艙醫院等醫療系統，和強制性的檢測，抽出隱性病者，到是年的４、５月便作出精準有序的復工

復產，復商復市，保障了人民的生命健康，經濟社會也穩定地恢復過來，優異的成績是有目共睹

的。

此說可印證於數據。據中國國家統計局所發布的數據，中國的國內生產總值ＧＤＰ於

２０２１年二季度同比直接比較的增長７﹒９％，雖遠低於一季度所增的１８﹒３％，卻應屬不

錯的表現，理由是：中國在２０２０年初因新冠肺炎ＣＯＶＩＤ－１９惡疫而封城及停工停產，

使ＧＤＰ在一季度出現有統計紀錄以來首次的６﹒８％負增長，而二季度始復工復產的升幅

３﹒２％，惟去年頭兩個季度的一增一減的來回差異，多達１０個百分點之普，形成不能直接對

稱的統計比較。但２０２１年的經濟情況有明顯改善，表現堪稱環球之優。

正正因為清零之策有良佳的成績，故中國近期面對Ｄｅｌｔａ之Ｌ４５２Ｒ甚至Ｄｅｌｔａ

Ｐｌｕｓ侵襲，疫播多個地方，所受影響相對於歐美屬輕微，中國政府再一次嚴陣以應，封城封

區、強檢，力求清零，保障人民的生命健康，是之為最首要的政策性任務。即使變種病毒相當霸

道，傳染和擴散力強，但我相信中國是有能力在新的抗疫戰中打勝仗，理由是得到人民的積極全

力支持。

建議中國在再一次清零後，要做的工作重點有（一）強化和提升經濟社會建設及發展。中共

中央政治局於７月３０日會議部署下半年的經濟工作指出，要堅持穩中求進的工作總基調，要完

整、準確、全面貫徹新發展理念，做到「深化供給側結構性改革，加快構建新發展格局，推動高

質量發展」，更「要造好宏觀政策跨周益調節，保持宏觀政策連續性、穩定性、可持續性」，以

統籌造好今明兩年宏觀政策銜接，保持經濟運行在合理區間。會議是在惡疫在境內若干地方再播

期間舉行，足見中央抗疫決心和信心。



＊須提防惡疫再在世界大爆發＊



同樣重要的，是（二）要徹底打敗惡疫。中國不僅在境內防控惡疫取得成效，更仗義地把所

研發和生產的疫苗、口罩、醫療設備器材輸出各地，大異於美國坐擁可觀疫苗、製劑等外輸之劣

行，使舉世漸明孰優孰劣。但這是不夠的，因中外現有的疫苗，是符合緊急應用要求，只能減低

染疫機會和在確診後的情況不太差，並未有治療作用，更無免疫效應，故中國在清零的同時，應

加強投資研發治療惡疫甚至建立免疫系統，為中國人民、全世界人民的生命健康的福祉，作出重

大的貢獻。

反觀（乙）美國以至歐洲等若干西方國家，近期居然有市井劣徒吹噓「與病毒共存」之歪理

，原因不外是（Ｉ）有人仍亂說此疫症「不外乎是流感」、「疫苗害死的人比患新冠的要多」等

，無知、無恥。

更無恥的是（ＩＩ）有頗不少政客、政棍脫口而吐「與病毒共存」，是為其背後的大藥廠講

嘢。有傳美國有製藥集團居然有高層表示不要製藥和免疫疫苗，就讓現時的疫苗年年須接種，藥

廠不就是年年賺大錢嗎？

要是不滅絕惡疫，現時的疫苗只能讓大部分西方國家防控，第三世界國家是付不起年年接種

的高昂支出，疫情也許會在第三世界國家爆發，西方國家可「獨善其身「嗎？中國更需要研治疫

之藥和免疫之苗。

還有（丙）惡疫肆虐至今，因美國無心無力防控：（１）混世魔王特朗普先是不感疫惡，拒

絕嚴陣以對，到情疫在美惡化，確診和病逝者排世倒海而來，卻把卸責諉過於中國，不肯與世界

衛生組織和全球各國或地區共同抗疫，而（２）其接任者之拜登，更自私地獨擁疫苗，而美國只

有世球約６％人口卻持疫苗總量四分一，如今仍再受Ｄｅｌｔａ之Ｌ４５２Ｒ甚至Ｄｅｌｔａ

Ｐｌｕｓ的深深狙擊，卻要以假溯源、真嫁禍予中國劣策卸責，好一個特朗普２﹒０，由是中國

在抗疫以至政經，都得作長期抗美打算，千萬不要對美國抱有絲毫幻想，當然是能合作就合作，

即使與美有合作，亦須防美謀害。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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