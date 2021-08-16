《異動股》舜宇（２３８２）挫逾４％欲試百天線，今日公布業績

《經濟通通訊社１６日專訊》舜宇（０２３８２）現價跌４﹒３２％，報２１２﹒４元，盤

中低見２１２﹒２元，逼近百天平均線（２０４﹒０９４元），該股成交約４６萬股，涉資９９

９４萬元。

舜宇光學今日（１６日）公布中期業績，有大行預計其純利會按年增加５８％至２８億元人

民幣。

手機股齊挫，理士（００８４２）跌１﹒６９％，報１﹒１６元；高偉電子（０１４１５）

跌１﹒６３％，報４﹒８３元；丘鈦（０１４７８）跌０﹒３％，報１３﹒４元。

現時，恆生指數報２６２９５，跌９６點或跌０﹒３７％，主板成交８６﹒８４億元。國企

指數報９３３９，跌３８點或跌０﹒４１％。恆生科技指數報６４９０，跌９９點或跌１﹒５１

％。

即月期指新報２６２３４，跌７６點，低水６１點。即月國指期貨報９３３１，跌２４點，

低水９點。即月科指期貨新報６４９７，跌６９點，低水２點。

上證綜合指數報３５１５，跌１點或跌０﹒０３％，成交５８１﹒０４億元人民幣。

深證成份指數報１４７８６，跌１２點或跌０﹒０９％，成交８０５﹒４３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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舜宇 （０２３８２） ２１２﹒４０元 跌４﹒３２％

賽晶 （００５８０） ３﹒９５元 跌１﹒２５％

理士 （００８４２） １﹒１６元 跌１﹒６９％

高偉電子（０１４１５） ４﹒８３元 跌１﹒６３％

丘鈦 （０１４７８） １３﹒４０元 跌０﹒３０％

威勝 （０３３９３） ２﹒９０元 跌１﹒０２％

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（ｐｌ）

