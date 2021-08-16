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即市新聞

16/08/2021 09:39

《異動股》舜宇（２３８２）挫逾４％欲試百天線，今日公布業績

　　《經濟通通訊社１６日專訊》舜宇（０２３８２）現價跌４﹒３２％，報２１２﹒４元，盤
中低見２１２﹒２元，逼近百天平均線（２０４﹒０９４元），該股成交約４６萬股，涉資９９
９４萬元。
　　舜宇光學今日（１６日）公布中期業績，有大行預計其純利會按年增加５８％至２８億元人
民幣。
　　手機股齊挫，理士（００８４２）跌１﹒６９％，報１﹒１６元；高偉電子（０１４１５）
跌１﹒６３％，報４﹒８３元；丘鈦（０１４７８）跌０﹒３％，報１３﹒４元。
　　現時，恆生指數報２６２９５，跌９６點或跌０﹒３７％，主板成交８６﹒８４億元。國企
指數報９３３９，跌３８點或跌０﹒４１％。恆生科技指數報６４９０，跌９９點或跌１﹒５１
％。
　　即月期指新報２６２３４，跌７６點，低水６１點。即月國指期貨報９３３１，跌２４點，
低水９點。即月科指期貨新報６４９７，跌６９點，低水２點。
　　上證綜合指數報３５１５，跌１點或跌０﹒０３％，成交５８１﹒０４億元人民幣。
　　深證成份指數報１４７８６，跌１２點或跌０﹒０９％，成交８０５﹒４３億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇　　（０２３８２）　２１２﹒４０元　　　跌４﹒３２％
　　賽晶　　（００５８０）　　　３﹒９５元　　　跌１﹒２５％
　　理士　　（００８４２）　　　１﹒１６元　　　跌１﹒６９％
　　高偉電子（０１４１５）　　　４﹒８３元　　　跌１﹒６３％
　　丘鈦　　（０１４７８）　　１３﹒４０元　　　跌０﹒３０％
　　威勝　　（０３３９３）　　　２﹒９０元　　　跌１﹒０２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｐｌ）

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