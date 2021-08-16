【數據解讀】統計局：主要宏觀指標處合理區間，新能源車增長迅速

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家統計局新聞發言人付凌暉在國新辦發

布會表示，７月份，受外部不確定因素增加和國內汛情、疫情影響，部分主要指標增速有所回落

，但是從累計來看，主要宏觀指標仍處在合理區間，經濟總體延續了恢復態勢，１－７月份，高

技術製造業增加值同比增長２１﹒５％，兩年平均增長１３﹒１％；高技術產業投資同比增長

２０﹒７％，兩年平均增長１４﹒２％，繼續保持較快增長。新產品、新業態迅速增長，１－７

月份新能源汽車、工業機器人產量同比分別增長１９４﹒９％和６４﹒６％，實物商品網上零售

額同比增長１７﹒６％。

夏糧今年增產２﹒１％，秋糧生產總體穩定，全年糧食豐收有較好基礎。工業持續增長，

１－７月份規模以上工業增加值同比增長１４﹒４％，兩年平均增長６﹒７％，繼續保持較快增

長。服務業不斷發展，１－７月服務業生產指數同比增長１９﹒６％，兩年平均增長６﹒５％。

首７月，４１個工業大類行業中３９個行業同比實現增長，其中２７個行業同比增速超過

１０％。分配領域利潤和收入較快增長，１－６月份，規上工業利潤同比增長６６﹒９％，兩年

平均增長２０﹒６％；上半年財政收入同比增長２１﹒８％。流通領域總體活躍，１－７月份貨

運量、客運量同比分別增長２１﹒７％和７﹒８％。消費領域逐步回暖，１－７月份，限額以上

單位１８個商品類別商品零售額同比增速均超過１０％。

