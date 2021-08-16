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16/08/2021 11:23

【數據解讀】統計局：下半年中國經濟仍會保持穩定恢復態勢

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家統計局新聞發言人付凌暉在國新辦發
布會表示，綜合來看，下半年中國經濟仍然會保持穩定恢復的態勢，主要宏觀指標會保持在合理
區間，發展質量會繼續提升。
　　他指出，７月份在面臨高溫、暴雨以及部分地區局部疫情散發的狀況，國民經濟主要指標當
月同比增速有所回落。７月部分消費領域和服務業增長有所放緩。部分地區，像河南、江蘇、湖
南等地社會消費品零售總額增速在不同程度上比上月有所回落。還有接觸型聚集型行業，比如批
發零售、住宿餐飲等行業增速比上月有所回落。

＊下半年消費會繼續回暖，重大項目會陸續啟動＊

　　從消費來看，下半年隨著居民收入的增加、消費環境的改善，居民消費會繼續回暖。今年上
半年居民人均可支配收入同比實際增速為１２％，比一季度明顯加快，有利於提升居民消費能力
。同時要看到上半年全國居民人均消費支出實際增長１７﹒４％，快於居民收入增長的速度，表
明居民消費意願在提高。
　　從投資來看，今年是「十四五」規劃實施的第一年，一些重大項目會陸續啟動建設。同時隨
著經濟恢復，製造業投資在持續回暖。１－７月份，製造業投資增速兩年平均增長３﹒１％，比
上半年加快了１﹒１個百分點。現在製造業企業的利潤保持較快增長，同時企業預期總體穩定，
有利於製造業投資增長。

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