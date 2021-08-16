【聚焦人幣】上海清算所周四起將推出外匯交易雙邊清算服務

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１６日上海專電》上海清算所發布公告稱，為規範銀行間外

匯市場外匯交易雙邊清算服務，將於本周四（１９日）起推出外匯交易雙邊清算服務。

外匯交易雙邊清算服務是指按市場化原則為銀行間外匯市場達成的外匯交易提供的清算、結

算等服務。可清算的產品包括人民幣外匯即期交易（不包括結售匯競價即期交易）、人民幣外匯

遠期交易以及人民幣外匯掉期交易，支持的貨幣對為人民幣對美元。



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