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即市新聞

16/08/2021 12:45

《午市前瞻》憂中國經濟增增速進一步下行，港股２６８００有阻力

　　《經濟通通訊社１６日專訊》恆生指數半日收市報２６１９５，跌１９６點或０﹒７４％，
主板成交７１９﹒３４億元。恆生中國企業指數報９２７７，跌９９點或１﹒０６％。恆生科技
指數報６４３１，跌１５７點或２﹒３９％。

＊溫鋼城：部份業績利好已反映，招行６０元至７０元上落＊

　　中國政府今日公布的首７個月全國固定資產投資、７月工業增加值和社會消費品零售總額均
低於預期，拖累港股向下。ｉＦａｓｔ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向《經濟
通通訊社》表示，過往中國經濟數據增長受惠低基數效應，現時效應已慢慢減退，最新公布的數
據反映國內經濟未如預期好，市場憂慮有進一步下行的可能性。同時，人行表明不會持續降準，
上海銀行同業拆息現企於２厘以上，反映融資成本並不低。他認為，港股始終受中國政府監管政
策影響較多，料恆指於２５０００點至２６８００點區間上落。
　　索羅斯旗下投資基金Ｓｏｒｏｓ　Ｆｕｎｄ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ最新披露沽售多隻中概
美股；索羅斯亦於《華爾街日報》撰文稱，中國國家主席習近平不服鄧小平，習近平為鞏固自身
權力，必須維持無可爭議的統治地位。他的首要任務，是使任何富有到能夠獨立行使權力的人屈
從於他。溫鋼城表示，不排除索羅斯的行動是有政治目的。鄧小平的施政路線是較為親近資本主
義，而習近平不希望中國出現如南韓般有大到不能倒的企業，認為習近平不會令科技巨企不能做
生意或完全收歸國有。
　　招行（０３９６８）中期績佳，溫鋼城料其股價６０元至７０元上落。（ｎｓ）

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