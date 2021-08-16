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即市新聞

16/08/2021 11:00

《娥姐錦囊－張賽娥》內地禁私募基金投資房地產可能性低

　　《娥姐錦囊》內房行業整改持續，在「住房不炒」政策下，房企利潤率難免下降，近日中央
遏地價的措施，亦未必一面倒利好房企。市傳內地禁止私募基金籌資，以用於房產開發，則可能
性較低。總括而言，房企輕易取得厚利的日子，已一去不返，投資者選股時，不宜再追逐高增長
、高利潤的內房股，寧取盈利穩定、負債較低和不囤地者，以半公用股的心態去投資。
　　本月以來，內地至少有３個重點城市延遲第二批集中供地，市場預期，當局將修改賣地規則
，防止地價被盲目搶高，近日更流傳一份文件指出，國家自然資源部要求第二批集中供地的溢價
率（成交價高於底價的百分比）不得超過１５％，市場憧憬內房將可擺脫地價持續高企的陰霾，
毛利率因此有望改善。
　　雖然政策原意好，但仍恐執行上存在問題。據悉，當局對於投標企業的財政狀況有既定要求
，而所謂質量良好，亦涉及主觀判斷，容易引發腐敗情況，未必所有房企都能受惠。
　　至於近日外媒引述消息報道，中國當局已停止私募基金籌資用於投資房地產開發項目，截斷
房地產業穩定融資來源之一，我估計消息屬實的可能性較低，主要因為房地產發展是資本密集行
業，若房企難以取得資本投資，將窒礙市場發展，而各國央行大量印鈔，資金亦缺乏出路。
　　在當前經營環境下，內房行業難再獲得厚利，如果疫後復甦不如預期，房產銷售將受影響，
但一旦市況回復熾熱，監管當局又會再出手。《南華證券副主席　張賽娥》

註１：本文為個人觀點。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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