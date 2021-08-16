【北水炒Ｄ乜】淨流出２９﹒６億人幣，買長汽沽騰訊

《經濟通通訊社１６日專訊》恆指低開２６點，報２６３６５點。最高升５８點報

２６４４９點，最低跌３４４點報２６０４６點。恆指收報２６１８１點，跌２１０點或

０﹒８％。

按額度計算，北水全日淨流入２９﹒６億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是長城汽車

（０２３３３）、東岳集團（００１８９）、中國海外發展（００６８８）；淨賣出最多的依次

是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、小米集團（０１８１０）。

主板成交１３３９﹒１３億元增加６﹒４％。其中港股通成交３７３﹒１億元，佔總成交

２７﹒９％。



＊縱有政策支持，車股表現最差＊



財政部表示，中央財政將大力支持科研院所開展新能源汽車領域創新，而針對企業研發將採

用「先實施、後撥款」的資助模式。一是通過基本科研業務費等，支持新能源汽車領域相關中央

級科研院所開展自主選題研究；二是通過中央財政科技計劃，支持相關領域科研工作。不過，今

日車股板塊表現最差，平均跌幅達１﹒６７％，當中長城汽車跌４﹒３４％報３３﹒１元，但北

水仍然淨買入２﹒１億元。

另外，東岳集團升３﹒７８％報１８﹒６８元，北水淨買入１﹒４億元。中國海外發展升０

﹒８６％報１８﹒８４元，北水淨買入０﹒２億元。騰訊控股跌３﹒４９％報４５３﹒８元，北

水淨賣出２５﹒４億元。美團跌５﹒１４％報２２１﹒４元，北水淨賣出８﹒５億元。小米集團

跌２﹒３６％報２４﹒８５元，北水淨賣出５﹒２億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

長城汽車 （０２３３３） ２﹒１２

東岳集團 （００１８９） １﹒３８

中國海外發展 （００６８８） ０﹒２３

吉利汽車 （００１７５） ０﹒０６



淨沽出最多港股：

騰訊控股 （００７００） －２５﹒４２

美團 （０３６９０） －８﹒５１

小米集團 （０１８１０） －５﹒２０

中芯國際 （００９８１） －２﹒８１

比亞迪股份 （０１２１１） －２﹒４０

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