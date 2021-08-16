《美元走勢－羅明立》新西蘭有機會加息，短期有利匯價

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒７５ １０９﹒２８ １０９﹒３２

歐元╱美元 １﹒１８０１ １﹒１７８１ １﹒１７８７

英鎊╱美元 １﹒３８７３ １﹒３８３７ １﹒３８４１

美元╱瑞郎 ０﹒９１４０ ０﹒９１６５ ０﹒９１６０

美元╱港元 ７﹒７８３７ ７﹒７８１５ ７﹒７８２６

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《美元走勢》密西根大學８月美國消費者信心指數初值報７０﹒２，差過預期外更創近１０

年最低，反映美國經濟增長強勁，但疫情再度反彈，消費者信心受到削弱。市場對美聯儲會較早

收水的預期回落，美匯指數回落至９２﹒５０附近。市場正觀望明日（１７日）聯儲局主席鮑威

爾的發言，以及周四（１９日）發表的７月份會議記錄，並嘗試尋找更多貨幣政策方向線索。

非美貨幣普遍反彈，歐元升至２０天線的１﹒１８，估計美元只是調整，歐洲方面缺乏利好

因素，進一步上升機會應受限，可小注造空。本周三（１８日）新西蘭央行將舉行議息會議，面

對高通脹及熾熱樓市，失業率亦重返疫前水平，市場預期新西蘭央行有機會加息，甚至開展加息

周期，短期有利匯價，估計暫時在０﹒７０╱０﹒７１５０波動。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１７９０ １﹒１６５０ １﹒１８２０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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