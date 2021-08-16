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即市新聞

16/08/2021 15:23

《美元走勢－羅明立》新西蘭有機會加息，短期有利匯價

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒７５　　　１０９﹒２８　　　１０９﹒３２
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８０１　　　１﹒１７８１　　　１﹒１７８７
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３８７３　　　１﹒３８３７　　　１﹒３８４１
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１４０　　　０﹒９１６５　　　０﹒９１６０
　　　美元╱港元　　　　７﹒７８３７　　　７﹒７８１５　　　７﹒７８２６
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》密西根大學８月美國消費者信心指數初值報７０﹒２，差過預期外更創近１０
年最低，反映美國經濟增長強勁，但疫情再度反彈，消費者信心受到削弱。市場對美聯儲會較早
收水的預期回落，美匯指數回落至９２﹒５０附近。市場正觀望明日（１７日）聯儲局主席鮑威
爾的發言，以及周四（１９日）發表的７月份會議記錄，並嘗試尋找更多貨幣政策方向線索。
　　非美貨幣普遍反彈，歐元升至２０天線的１﹒１８，估計美元只是調整，歐洲方面缺乏利好
因素，進一步上升機會應受限，可小注造空。本周三（１８日）新西蘭央行將舉行議息會議，面
對高通脹及熾熱樓市，失業率亦重返疫前水平，市場預期新西蘭央行有機會加息，甚至開展加息
周期，短期有利匯價，估計暫時在０﹒７０╱０﹒７１５０波動。
　　　　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１７９０　　　１﹒１６５０　　　１﹒１８２０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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