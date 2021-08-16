【虛擬銀行】眾安銀行推出每月免息提早７日出糧產品

《經濟通通訊社１６日專訊》眾安銀行（ＺＡ Ｂａｎｋ）宣布，推出亞洲首款每月免息提

早７日出糧產品「出糧ＦａｓｔＰａｓｓ」，幫助全港打工仔解放出糧日。

用戶可自行揀選出糧日，最早可在原本出糧日前的７日取得月薪。「出糧ＦａｓｔＰａｓｓ

」幫用戶實現出糧自主；由ＺＡ出糧日起計算的７日內不設任何利息費用，７日後，只要用戶的

ＺＡ Ｂａｎｋ活期賬戶內有足夠結餘作自動扣賬，就可以在當月享受免息提早出糧；申請「出

糧ＦａｓｔＰａｓｓ」一Ａｐｐ過辦妥，亦毋須更改出糧戶口，只需透過ＺＡ Ｂａｎｋ Ａｐ

ｐ完成單次設定，便可以每月自動提早出糧及還糧。

ＺＡ Ｂａｎｋ行政總裁許洛聖表示，部分傳統出糧賬戶仍停留在提供較高存款利率或豁免

部分費用，打工仔未必受落。因此，我們為全港打工仔「做壞規矩，做好銀行」，開創亞洲首款

免息提早出糧的產品，讓辛苦賺取的每一分錢增添意義。期待「出糧ＦａｓｔＰａｓｓ」能改寫

本港金融服務的傳統思維，成為下一股新熱潮。

「出糧ＦａｓｔＰａｓｓ」現已開放予員工、其親友及部分特選用戶率先試用，特選用戶獲

ＺＡ Ｂａｎｋ邀請後即可申請。由即日起，現有及全新用戶均可透過官方網站或

ＺＡ Ｂａｎｋ Ａｐｐ登記加入等候名單。（ｃｗ）

