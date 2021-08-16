《新股上市》傳泉峰控股赴港ＩＰＯ，籌最多６２﹒４億港元

《經濟通通訊社１６日專訊》據外電引述知情人士透露，中國電動工具和戶外動力設備製造
商泉峰控股有限公司計劃在香港進行首次公開募股（ＩＰＯ），籌集５億至８億美元（約３９億
－６２﹒４億港元），尋求最早在今年年底上市。
知情人士表示，此次發行的細節，如規模和時間，可能會發生變化。
據其初步招股說明書，該公司在８月１２日申請香港上市，中金公司和花旗集團為聯席保薦
人。（ｃｗ）
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