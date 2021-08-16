【新冠肺炎】澳門周三日起解除關閉部份娛樂場所的措施

《經濟通通訊社１６日專訊》澳門政府宣布，鑑於澳門新冠肺炎疫情有所緩解，為逐步恢復

社會正常的生產生活秩序，今日出版的《澳門特別行政區公報》刊登行政長官批示，周三

（１８）日零時起解除關閉部分娛樂場所的特別措施。

由於８月３日澳門出現新冠肺炎輸入及關聯病例，因此澳門自８月５日零時起關閉電影院、

劇院、室內遊樂場、遊戲機及電子遊戲室、網吧、桌球室、保齡球場、蒸氣浴室、按摩院、美容

院、健身院、健康俱樂部、「卡拉ＯＫ」、酒吧、夜總會、的士高、舞廳及歌舞廳等娛樂場所。

澳門政府表示，當地已連續１３天沒有新的病例，新冠肺炎疫情得到控制，疫情的傳播風險

有所緩解。為逐步恢復社會正常的生產生活秩序，經新型冠狀病毒感染應變協調中心深入評估後

，行政長官決定，自８月１８日零時起，解除關閉部分娛樂場所的特別措施。

澳門政府提醒，目前新冠肺炎疫情雖然有所紓緩，但防疫工作不能掉以輕心，相關的娛樂場

所在恢復營業前，應先做好場所的清潔消毒工作。衞生局將會因應疫情的發展，適時對防疫措施

做出檢討和調整。（ｃｌ）

