  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/08/2021 09:33

【新冠肺炎】澳門周三日起解除關閉部份娛樂場所的措施

　　《經濟通通訊社１６日專訊》澳門政府宣布，鑑於澳門新冠肺炎疫情有所緩解，為逐步恢復
社會正常的生產生活秩序，今日出版的《澳門特別行政區公報》刊登行政長官批示，周三
（１８）日零時起解除關閉部分娛樂場所的特別措施。
　　由於８月３日澳門出現新冠肺炎輸入及關聯病例，因此澳門自８月５日零時起關閉電影院、
劇院、室內遊樂場、遊戲機及電子遊戲室、網吧、桌球室、保齡球場、蒸氣浴室、按摩院、美容
院、健身院、健康俱樂部、「卡拉ＯＫ」、酒吧、夜總會、的士高、舞廳及歌舞廳等娛樂場所。
　　澳門政府表示，當地已連續１３天沒有新的病例，新冠肺炎疫情得到控制，疫情的傳播風險
有所緩解。為逐步恢復社會正常的生產生活秩序，經新型冠狀病毒感染應變協調中心深入評估後
，行政長官決定，自８月１８日零時起，解除關閉部分娛樂場所的特別措施。
　　澳門政府提醒，目前新冠肺炎疫情雖然有所紓緩，但防疫工作不能掉以輕心，相關的娛樂場
所在恢復營業前，應先做好場所的清潔消毒工作。衞生局將會因應疫情的發展，適時對防疫措施
做出檢討和調整。（ｃｌ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning16/08/2021
溫傑：內銀首選招行、郵儲行、建行　後者最貼近買入價！
財經熱話16/08/2021
【陶觀天下】美國通脹略現放緩　日本大選仍陷困局
中國故事13/08/2021
《神州經脈》個人信息收集立法規範　寧德巨額抽水　A場連升兩周
財經熱話13/08/2021
《股市一周》科技股本周表現波動 港股周升２１２點
財經熱話13/08/2021
《嚟緊炒Ｄ乜》農夫山泉受惠國內疫情受控 中期業績可望帶來驚喜
財經熱話13/08/2021
中移動績後獲多家大行上調目標價　分析料回A助釋放增長潛力
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞「第四季港股何去何從？」網上講座：中線投資策略

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞櫻桃小丸子tote bag

【etnet Bonus 賞你】Snoopy Tote Bag

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金