【夜期時段】即月期指最新報２６１１１點，升２３點，低水７０點

《經濟通通訊社１６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２６０７９點，跌９點，低水

１０２點，最新報２６１１１點，升２３點，低水７０點，合約成交３１４張。

即月國指期貨在夜期時段開市報９２３０點，跌１９點，低水３５點，最新報９２５７點，

升８點，低水８點，合約成交３１３張。



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