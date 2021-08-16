【企業盈警】永盛新材料：料中期純利按年減少５０％以上

《經濟通通訊社１６日專訊》永盛新材料（０３６０８）發盈警，預期中期純利較去年同期
減少５０％以上，而去年同期錄得未經審計綜合純利約３０４０萬元人民幣。
集團解釋，純利減少乃主要歸因於期內集團翻新、維護、改建及加建工程業務（ＲＭＡＡ業
務）的合約資產減值虧損增加；專業費用增加；由於新冠病毒爆發，ＲＭＡＡ業務的原材料成本
增加；及ＲＭＡＡ業務的新訂合約數目減少約５０％。（ａｃ）
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