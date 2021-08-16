【企業盈喜】潼關黃金（３４０）料半年扭虧為盈賺約７５００萬元

《經濟通通訊社１６日專訊》潼關黃金（００３４０）發盈喜，預期中期純利約７５００萬

元，而去年同期則錄虧損５００萬元。

集團解釋，中期扭虧為盈主要由於新選礦廠投產後，截至年月６月３０日止六個月之礦產量

及礦石品位雙雙增高所致。（ａｃ）



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