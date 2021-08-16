【施政前瞻】自由黨倡將金融界高層入境免檢安排擴至其他行業

《經濟通通訊社１６日專訊》本屆政府正就任內最後一份《施政報告》諮詢，自由黨今早會

見特首林鄭月娥提出多項建議，包括擴闊金融機構高層免檢限制至其他行業、放寬《醫生註冊條

例》吸納海外醫生滿足人手需求、要求小學及幼稚園教師接種疫苗等。

自由黨黨魁鍾國斌稱，向特首表達了有關商界的憂慮，認為現時香港營商環境存在不確定性

，主要來自兩方面，一是疫情；二是擔心中美博弈影響香港未來營商環境，希望特首可在施政報

告中交代如何令商界安心。他續指，有關香港融入大灣區尚未有很多政策細節，商界希望施政報

告中有相關政策，讓他們知道如何融入、投資大灣區。



＊倡進一步豁免入境免檢安排＊



鍾國斌指，目前通關日子未定，不少國際買家都想到香港做生意，交易以億元計，希望金融

機構高層接種疫苗後免檢的安排，可以延伸至國際航運貿易等行業。他說，合資格金融機構高層

免檢安排試行數月，未見到有問題，不擔心為防疫抗疫帶來壓力，特首亦明白，即使開放至其他

行業，人數亦不會太多，會在適當時候去考慮進一步豁免。



＊進一步放寬海外醫生免試回港執業條件＊



關注本港醫療人手問題的自由黨黨主席張宇人稱，目前醫管局有４﹒６％醫護大員流失，他

將在《２０２１年醫生註冊（修訂）條例草案》提出修訂，進一步放寬海外醫生可免試回港執業

的條件，以填補移民潮帶來的人手空缺。

張宇人又建議，教育局強制小學和幼稚園教職員接種新冠疫苗，否則要停薪留職，讓學校能

儘快恢復全日上課。（ｈｙ）

