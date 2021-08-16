【新冠肺炎】政府收緊從１６個海外地區到港者檢疫要求，周五實施

《經濟通通訊社１６日專訊》政府公布，因應最新２０１９冠狀病毒病疫情發展，收緊從

１６個海外地區到港者檢疫要求，有關安排將於周五（２０日）凌晨起開始實施。



＊美國列高風險地區＊



政府將１５個海外地區由中風險Ｂ組指明地區提升至高風險Ａ組指明地區，包括孟加拉、柬

埔寨、法國、希臘、伊朗、馬來西亞、荷蘭、西班牙、斯里蘭卡、瑞士、坦桑尼亞、泰國、土耳

其、阿拉伯聯合酋長國及美國。同時，政府亦將澳洲由低風險Ｃ組指明地區提升至中風險Ｂ組指

明地區。



＊嚴守外防輸入的抗疫屏障＊



政府發言人表示，全球新冠疫情受到Ｄｅｌｔａ變異病毒株嚴重威脅，多個國家確診數字於

短時間內大幅飆升，不少地方即使大規模接種疫苗後病毒傳播仍然死灰復燃，對本地疫情防控造

成重大挑戰。政府經審視一籃子因素後，決定提升１６個疫情嚴峻的海外地區的風險組別，向相

關入境人士施以更嚴格的登機、檢疫及檢測要求，以嚴守本港外防輸入的抗疫屏障。

政府會繼續密切監察不同地區的疫情，以風險為本為原則，考慮一籃子因素，包括公共衞生

因素，即當地疫情、檢測率、疫苗接種率、旅客流量和實際輸入個案情況等，以及與本港社會經

濟相關因素，按風險程度及視乎情況需要調整相關地區到港人士的登機、檢疫及檢測要求。

（ｈｙ）

