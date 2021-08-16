【企業盈警】海峽石化料中期虧損收窄至１００萬至１０００萬元

《經濟通通訊社１６日專訊》海峽石油化工（００８５２）預期，截至今年６月３０日止六

個月，錄得虧損介乎１００萬元至１０００萬元，去年同期錄得虧損９８６０萬元。虧損收窄主

要由於分銷及銷售開支減少和衍生金融工具公平值變動收益淨額上升，惟部分虧損收窄為今年上

半年市況不利和集團所採取的審慎貿易策略導致收入和毛利顯著減少所抵銷。

該集團預期於今年８月２６日刊發中期業績。（ｈｙ）

