【企業盈喜】現代牙科料中期轉虧為盈賺２﹒３億至２﹒４５億元

《經濟通通訊社１６日專訊》現代牙科（０３６００）預期，截至今年６月３０日止六個月
，錄得純利介乎２﹒３億元至２﹒４５億元，去年同期錄得淨虧損淨額約為１﹒４億元。轉虧為
盈主要受集團在牙科行業穩健復甦形勢下取得強勁的銷售表現所驅動。
該集團預期於今年８月底刊發中期業績。（ｈｙ）
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