《小傳日記》蔚來半月兩奪命車禍，市弱車股難獨善其身

《小傳日記》魚缸續浮沉，午後一度跌超３００點，神州７月「三頭馬車」數據全部差過預

期，加上官媒又發文批評網絡遊戲篡改歷史，科網佬繼續冇運行，相信短期監管市之下，恆指會

反覆走低再試兩萬五關。

大市跌到缸友習以為常，不過今日連「風頭躉」嘅車佬同光伏佬都跣到攤攤腰，其中車佬更

全線淪陷！不過又難怪班呠呠車齊齊散水，一來，中汽協公布８月上旬１１間重點企業汽車生產

同比大減三成四，其中商用車生產仲同比大跌六成六！二來，行業消息方面仲衰，繼７月底上海

浦東有蔚來汽車發生致命交通事故，上星期六（１２日）又傳有人揸住蔚來ＥＳ８炒車身亡，有

指肇禍車輛當時開住輔助駕駛功能，內媒報道話，有蔚來人員喺未經交警同意下，私自接觸涉案

車輛進行操作，一個月內兩條人命，難怪缸友怕電車公司迎來監管，齊齊散水。

理想汽車（０２０１５）插逾７巴仙，報１０６﹒４銀；小鵬汽車（０９８６８）跌低逾４

巴仙，報１４９﹒６銀；比亞迪（０１２１１）唔見逾７巴仙，報２５３﹒６銀；吉利（００１

７５）同樣回吐近７巴仙，報２６﹒５５銀；長汽（０２３３３）腳軟逾４巴仙，報３３﹒１銀

然而，理想保薦人高盛發功唱好佢，將理想納入確信買入名單，話佢旗下電動車，同其他車

企與別不同，公司熱衷採用非常規技術，旗下理想ＯＮＥ熱賣，反映集團理解客戶需求，同具備

良好品牌經營能力，首予買入評級，睇升至２４０銀，值唔值博就見仁見智啦！



表列汽車股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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理想汽車－Ｗ（０２０１５） １０６﹒４０元 跌７﹒１６％

小鵬汽車 （０９８６８） １４９﹒６０元 跌４﹒１０％

比亞迪 （０１２１１） ２５３﹒６０元 跌７﹒２４％

吉利 （００１７５） ２６﹒５５元 跌６﹒６８％

恆大汽車 （００７０８） １３﹒３０元 跌０﹒７５％

廣汽 （０２２３８） ７﹒０８元 跌１﹒３９％

長汽 （０２３３３） ３３﹒１０元 跌４﹒３４％

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