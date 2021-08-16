《每周華語－黃溢華》口服藥物、中國八角、入特敏福、輝瑞默克

《每周華語》《聊齋誌異》乃清代蒲松齡（１６４０－１７１５）的文學巨著，全書共有短

篇小說４９１篇。其中《水莽草》與「日本八角」（Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｓｔａｒ

Ａｎｉｓｅ）早有淵緣：文章標題正好是這原產日本的植物也。「日本八角」與「中國八角茴香

」不易分辨，前者種籽有毒，後者可供食用及藥用。但雨者都有相同的活性物質，在十多化學工

序之後，得治病的「Ｏｓｅｌｔａｍｉｖｉｒ」。



口服抗病毒藥（Ａｎｔｉ－Ｖｉｒａｌ Ｐｉｌｌ）不易研制及至今種類不多。全球疫情又

見反彈，由北半球到南半球，變種病毒見主導疫情升溫。打疫苗仍是王道。但世上無完美的藥物

及壓制疫情的方案。現實是，不可能於同一時間，所有人都「同步」打疫苗，無太大時間差之下

，十分理想地有「百分百」的疫苗注射率。事實上，打疫苗局限性大，單向且要大規模安排。即

使無任何副作用，也須要受訓的人員負責注射！若有等效的口服抗病毒藥物，可更為有彈性地持

續進行建立防疫方案。可惜研制有效的抗病毒口服藥非一件易事。



理論上，利用已知的藥物，進行研究會更快更低成本。且今天有超級電腦等分析工具，使採

用那些已知藥物為基本起步點，找尋ＣＯＶＩＤ－１９的口服抗病毒藥物有更高的成功機會。



１９９０年代，瑞士的Ｒｏｃｈｅ成功研制了Ｔａｍｉｆｌｕ，對流感（甲型╱乙型）都見

有效用。在無藥物及疫苗之下，Ｔａｍｉｆｌｕ有很大的需求、巿場。Ｔａｍｉｆｌｕ乃

「Ａｎｔｉ－Ｖｉｒａｌ Ｐｉｌｌ」的一種類。２０２０╱２０２１年全球疫情，即使很快推

出了ｍＲＮＡ為本的疫苗及其他同等有效的各種疫苗，但「打」疫苗仍有局限性，且口服抗病毒

藥有其優勢。２０２１年４月，輝瑞及不少大科研藥廠、全球各大學，都全力攻堅抗病毒口服劑

。７月╱８月，日本藥廠Ｓｈｉｏｎｏｇｉ（ｈｔ﹒ＡＤＲ在美市買賣）、輝瑞及默克都全力以

赴，或許今年年底有條件推出口服藥，壓低ＣＯＶＩＤ－１９可更為主動及有更多藥物。



Ｔａｍｉｆｌｕ成功，主因之一是內含由中國「八角茴香」中抽取的活性物質：使病毒不能

複製！病毒未及大量在人體出現，自然「藥到病除」了。中國「八角茴香」產於中國西南部省份

，廣西╱越南等地也，Ｔａｍｉｆｌｕ的早期生產，需要大量買入「八角茴香」，好使抽取其中

的活性物質，以供生產Ｔａｍｉｆｌｕ。



由紅樹林、高山、大地、深海、山草藥、中草藥，自然界都有「解藥」給人類參考！幾百年

前，幾千年前，我們的祖先已知道如何善用自然界存在的植物等去治病，Ｒｏｃｈｅ等大藥廠，

也明白此一道理，Ｔａｍｉｆｌｕ之功效，內自神州大地的植物，即「八角茴香」中的活性物質

。中國、印度及不少民族，都有用「八角茴香」作為烹調之用。當然，中藥的功效有目共睹，如

果可以提升科研了解更多，以新一代的方法製成更多藥物，必可造福人群。Ｒｏｃｈｅ於美國也

有「ＡＤＲ」買賣。股價也一升再升，１９９０年代至今，Ｔａｍｉｆｌｕ大賣，亦有科研人員

認為，Ｔａｍｉｆｌｕ類用的抗病毒口服藥有跟進的機會╱價值。



各施各法，相信不久的將來，巿場可能有多種Ｃｏｖｉｄ－１９的口服抗病毒藥採用。輝瑞

的企業「Ｓｌｏｇａｎ」：「Ｓｃｉｅｎｃｅ ｗｉｌｌ ｗｉｎ」，「科學必勝」。１００年

有多，出現了「西班牙」流感。當年無今天的電腦，「Ａ﹒Ｉ」，基因理論可供支援去壓制病毒

，今天科研人員基本條件更好，藥廠推出更多藥物不無可能，Ｔａｍｉｆｌｕ乃「活生生」直接

治病的「八角」！中國不只有「中國八角」！有更多已知的中草藥，各類植物，早已知道它們的

藥性及活躍成份的本質，利用電腦╱模式╱化學╱基因，相信可找到更多更有效新一代的抗病毒

口服藥。



輝瑞也好，默克也好，今天也有日本的藥廠加入了「戰圍」，爭取找到有功效，早推出巿場

的口服藥。可惜病毒不停轉變╱突變，使生產藥物及疫苗考驗十分之巨大。相信不少人知道有

「Ｔａｍｉｆｌｕ」，不知道有「ｍＲＮＡ」。但「知道」「Ｔａｍｉｆｌｕ」大多不知道：它

是少有的抗病毒口服藥及它的主要活性物質乃來自「中國八角茴香」！知道「八角」，因為它是

常用的香料，由越南╱廣西種植，今天全球不少地方都有「八角」的踪影呢！



甲型流感、乙型流感：「解藥」早已存在千年以上！１９９０年代才正式入「西藥」！即

Ｔａｍｉｆｌｕ。多「吃」「八角」，不可抗甲╱乙型流感，因為要抽取重要物質也。人家生產

藥物，須大手買入「中國八角茴香」：巿價於１９９０年代一度狂升，信不信由你。今天已可用

「合成」化學，減少直接用「八角茴香」。Ｅ﹒Ｃｏｌｉ藥廠從事合成此一活性物質，亦乃大生

意。常言道：「遠在天邊，近在眼前」。「Ｔａｍｉｆｌｕ」早已存在千百年之久了！



「中國八角茴香」也含有「Ｓｈｉｋｉｍｉｃ Ａｃｉｄ」（莽草酸），此乃其活性成分用

於生產「Ｔａｍｉｆｌｕ」。「日本八角」的種籽有毒，荷蘭化學家於百多年前首先自「日本八

角」抽取╱分離出「Ｓｈｉｋｉｍｉｃ Ａｃｉｄ」。Ｔａｍｉｆｌｕ並不是「神藥」，也不是

於行內一面倒視為成功的口服抗病毒藥物。有一點必須留意，ＣＯＶＩＤ－１９目前並未有已批

核的口服藥物。不久將來，將有新一代的疫苗也有口服藥：希望走在病毒突變之前，便有更大機

會壓倒全球疫情：不可失的「長跑。」《資深市場人士 黃溢華》



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