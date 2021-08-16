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即市新聞

16/08/2021 09:12

《地產人眼－盧展豪》地產代理極需高情商

　　《地產人眼》東京奧運在幾經波折下終圓滿結束，而香港代表隊今屆更是表現超凡出色，締
造一金二銀三銅的彪炳戰績，當中尤以「少年劍神」張家朗奪金最為矚目，他原在８強戰一直落
後，最後憑著過人的情商及超強的心理質素，終於連取多分反勝，及後更乘勝追擊，勇奪香港特
區回歸後的第一面奧運金牌，實在是香港人的驕傲。
　
　　奧運會這種國際級體育比賽，能參與的運動員，皆曾接受長期、高密度及極嚴格的訓練，各
人的水平其實不會相差太遠，大家在運動場上一較高下，比拼的就是臨場表現及情緒商數（即我
們常說的ＥＱ），當中以情商尤為重要，如果情商夠高，即使身處下風，仍能沉著應戰，把自己
最好的技術發揮出來，而對於地產代理而言，情商亦同樣重要，甚至可說是業績好壞的重要關鍵

　
　　筆者從事地產代理多年，縱觀芸芸同業，發現許多業績不佳的地產代理都有一個共通點，就
是經常抱怨運氣不好，又或是投訴客人們的諸般不是，他們促成不了買賣，便大發脾氣、怪這怨
那，這明顯是欠缺情商的表現，其實地產代理做不成生意，很大程度是個人的問題，有可能是行
業知識不夠、對客人了解不透徹、不充分掌握客人的需要，又或是經驗不夠，犯下一些低級錯誤
，以致生意落空，一個擁有高情商的地產代理，會經常檢視自己的不足，然後加強鍛練，從而讓
自己更加掌握行業的「竅門」和客人心理，繼而締造出驕人佳績，所以每一個人，都應培養良好
的情商，在求學、工作、或是做人處世上，定能受用無窮。
《美聯工商舖行政總裁（工商舖）　盧展豪》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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