《鍾之日記》數據失色，魚缸拉鋸

《鍾之日記》８月１６日，香港天氣：陰轉晴。香江魚缸：跌。祖國股市：微升。



中國本土疫情多點散發、河南等地區洪澇、大宗商品高企等逆風夾擊之下，７月工業生產、

消費品零售、固定資產投資表現全數遜於預期，且為年內最低水平。７月規模以上工業增加值同

比增長６﹒４％，大幅低於市場預期的增７﹒８％，是去年８月以來最低水平；７月社會消費品

零售總額同比增８﹒５％，遠不及預估１１﹒５％；首７月固定資產投資同比增長１０﹒３％，

遜於預估中值１１﹒３％。市場分析認為，中國三季度經濟增速毫無疑問將受到較大影響，下半

年穩增長壓力亦進一步加大。不過，國家統計局新聞發言人付凌暉在國新辦發布會就派定心丸，

認為綜合來看，下半年中國經濟仍然會保持穩定恢復的態勢，主要宏觀指標會保持在合理區間，

發展質量會繼續提升。



＊恆指三連跌，Ａ場僅微升＊



內地「三頭馬車」數據失色，加上官媒最新評論文章指出要對肆意篡改歷史的網絡遊戲「零

容忍」，香江魚缸氣氛偏冷，恆指低開２６點，一度轉升５８點，見２６４４９點全日高，但之

後掉頭向下，午後曾挫３４４點，見２６０４６點全日低。尾市跌幅收窄，收跌２１０點或

０﹒８％，報２６１８１點。成交１３３９億元。

滬深股市方面，工業增加值跌至去年８月以來最低水平，工程機械、化工、汽車、造紙等板

塊遭受重壓，人行提前一天進行中期借貸便利（ＭＬＦ）縮量續做，金融股發力走高護盤，不過

，滬綜指僅收升０﹒０３％，報３５１７﹒３４點，創業板指挫１％。兩市全日成交１２５７１

億元人民幣，較上日（１３日）成交水平減少３﹒１％，是連續第１９個交易日成交破萬億。



＊網遊不能篡改歷史，官媒出口術騰訊網易急跌＊



繼官媒痛批網遊是「精神鴉片」，及呼籲網遊業者應該要多繳稅之後，《央廣網》最新評論

文章指出，要對肆意篡改歷史的網絡遊戲要「零容忍」。

今次被官媒點名的，是熱門古風手遊「江南百景圖」。文章指出，該遊戲出現歪曲歷史的現

象，把岳飛設計為「肉袒牽羊」的投降者形象，把秦檜定位為高等級的「天」等。文章認為，肆

意篡改歷史的網絡遊戲是一種劣質甚至是有害的文化傳播，認為網絡遊戲行業必須加強自律，相

關從業人員對國家歷史要有基本的尊重和敬畏，堅守創作底線；同時行業主管部門也應強化前置

審批管理，對「跑偏了」的網絡遊戲「零容忍」，鏟除其生存土壤。

遊戲業務兩巨頭瑟瑟發抖，網易（０９９９９）全日挫３﹒９％，騰訊控股（００７００）

跌３﹒５％。

不過，據Ｓｅｎｓｏｒ Ｔｏｗｅｒ商店情報數據顯示，今年７月騰訊 旗下的《絕地求生

：刺激戰場》遊戲在全球 Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ和Ｇｏｏｇｌｅ Ｐｌａｙ吸金超過２﹒９９億

美元，相較２０２０年７月增長２６﹒７％，成為全球手遊暢銷榜冠軍；騰訊《王者榮耀》以

２﹒３１億美元的收入位列榜單第二名，相較去年７月增長２％。



＊蔚來領航輔助功能出事，理想破發愈踩愈深＊



知名餐飲企業家林文欽日前駕駛蔚來ＥＳ８汽車時發生交通事故身亡，其集團旗下微信公眾

號發訃告指，林文欽是在啟動蔚來的「自動駕駛功能」後出車禍，令外界關注蔚來汽車「領航輔

助功能」的可靠性。蔚來早前回應稱，公司目前正配合交警進行事故調查，蔚來汽車創始人李斌

和蔚來汽車總裁秦力洪也對林文欽離世表示沉痛哀悼。

不過，蔚來解釋對「ＮＯＰ領航輔助功能」並非自動駕駛，外界質疑蔚來卸責。網傳現場事

故圖顯示，林文欽座駕先是撞上了路邊的樁桶，隨後撞擊位於快車道上的一輛高速公路養護車，

外界推測蔚來ＥＳ８未能成功識別高速公路養護車，才導致意外發生。內媒從死者友人取得涉事

行車數據顯示，死者當時有接近８５％的里程啟用了輔助駕駛功能。

電動車安全再遭關注，加上７月內地工業數據走弱，比亞迪（０１２１１）全日挫

７﹒２％，報２５３﹒６元；同是互聯網造車新貴的理想汽車（０２０１５）全日跌７﹒２％，

７﹒２％，報２５３﹒６元；同是互聯網造車新貴的理想汽車（０２０１５）全日跌７﹒２％，

報１０６﹒４元，盤中低見１０５﹒３元創上市新低，距離招股價１１８元愈來愈遠。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

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