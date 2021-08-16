《低碳變革》傳百度與吉利正商討集度碳積分交易收入歸屬

《經濟通通訊社１６日專訊》百度（０９８８８）今年初宣布與吉利（００１７５）合資組

建一家智能汽車公司，命名為集度。內地媒體引述消息人士稱，百度造車公司與吉利正商討集度

碳積分交易收入歸屬。

業內人士分析，參照小鵬（０９８６８）和蔚來的做法，積分歸屬方應該是集度。此前，百

度公布公司的碳中和目標，承諾到２０３０年實現集團運營層面的碳中和。（ｌｃ）



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