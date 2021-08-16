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16/08/2021 09:40

【新冠肺炎】全國昨新增確診５１宗，本土１３例江蘇河南居多

　　《經濟通通訊社１６日專訊》國家衛健委公布，昨日（１５日）全國報告新增確診病例５１
例，其中本土病例１３例（江蘇６例，河南６例，湖南１例）；境外輸入病例３８例，無新增死
亡病例；無新增疑似病例。
　　當日新增治愈出院病例３５例，解除醫學觀察的密切接觸者２４４４人，重症病例較前一日
增加６例。境外輸入現有確診病例７５３例（其中重症病例１２例），現有疑似病例１例。累計
確診病例７９１２例，累計治愈出院病例７１５９例，無死亡病例。
　　全國現有確診病例１９３８例（其中重症病例７０例），累計治愈出院病例８７８５６例，
累計死亡病例４６３６例，累計報告確診病例９４４３０例，現有疑似病例１例。累計追蹤到密
切接觸者１１５００８２人，尚在醫學觀察的密切接觸者４５３２５人。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例２７９４８例。其中，香港特別行政區１２０３３例（出
院１１７４８例，死亡２１２例），澳門特別行政區６３例（出院５７例），台灣地區１５８５
２例（出院１３１７２＊例，死亡８２１例）。
　　此外，昨日全國報告新增無症狀感染者２０例，其中境外輸入１７例，本土３例（均在新疆
）；當日轉為確診病例９例（境外輸入３例）；當日解除醫學觀察２０例（境外輸入１６例）；
尚在醫學觀察的無症狀感染者４９５例（境外輸入３９２例）。（ｗｌ）

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