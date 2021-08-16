《股林淘金－林家亨》吉利（００１７５）不妨吼高走一走

《股林淘金》中國２０２１年１至７月份的汽車銷售排名中，比亞迪（０１２１１）及廣汽

與（０２２３８）及長城（０２３３３）新能源車銷售成績都非常好，唯獨是吉利

（００１７５）之新能源車銷售成績卻是一股，而且其旗艦極氪電能車，所佔的權益只５１％，

並非全部。所以若單計７月份的成績來看，吉利的股價似乎是比業績偏高了。這可能是投資市場

對上星期它公布與韓國ＬＧ化工合作研發的新電池ＮＣＭＡ表達過份憧憬之過！

ＮＣＭＡ是電能車行業認定為未來新一代的電池技術之一，有很好的續航力，能量亦大，但

由於其成分含有鈷，成本較吉利之磷酸鐵鋰刀片電池昂貴，即使ＮＣＭＡ真的研發成功，也要在

三年後才能大規模生產，現時全世界的電車行業競爭激烈，技術一日千里，故筆者提醒投資者不

要對吉利的新電池技術成果過分樂觀，現水平不應該再追貨了，反而是可以吼高食糊走一走先！

紀錄顯示吉利之新能源汽車銷售佔比總銷量在２０１８年是４﹒５％，２０１９年是

８﹒３％，２０２０年下跌到５﹒２％，２０２１年１－７月份的同比銷售只上升了６％，整合

自身汽車電汽化之速度差於上述其他三汽車公司之表現。另外，吉利在扣除股票融資的現金水平

在２０１８年有１５８億元，２０１９年有１９３億元，２０２０年跌至只得１３６﹒５億元。

再者，上周其母公司吉利控股公布：受旗下富豪汽車（Ｖｏｌｖｏ）汽車晶片供應短缺影響，位

於瑞典哥德堡工廠將暫時停工，６月時分，其比利時的一間工廠亦曾經停產一星期。



利益申報：本人持有比亞迪股份



《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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