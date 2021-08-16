【數據解讀】中原銀行：消費進一步拖累經濟，料本季增長跌穿６％

《經濟通通訊社１６日專訊》內地７月經濟增長動能進一步放緩，工業、消費、投資同比增

速全面遜預期。中原銀行首席經濟學家王軍表示，之前ＰＭＩ的回落和弱勢已基本預示著工業生

產景氣度的回落，企業生產經營活動雖維持擴張態勢，但擴張力度已逐步減弱，需求面的走弱和

上游價格的高企共同制約了工業生產的擴張，工業增加值低於預期。

消費同比漲幅回落至個位數，顯著低於市場預期，繼續成為拖累經濟復蘇的最主要力量。主

要是由於南京等地疫情引發全國超過半數省份的疫情再次爆發，人員流動和線下消費都受到顯著

影響，部分地區洪澇災害也對經濟生活產生較大擾動，消費修復短期受阻，維持低迷狀態。目前

看，到年底前消費都很難恢復到疫情前水平，這也將進一步拖累三季度經濟增長。

綜合工業、消費和投資數據，預計三季度經濟增長將跌破６％的水位，下半年穩增長面臨的

壓力進一步加大，需考慮採取更進一步的財政寬鬆政策予以支持。

國家統計局數據顯示，７月規模以上工業增加值同比增長６﹒４％，社會消費品零售總額同

比增８﹒５％，均低於市場預期。（ｗｌ）

