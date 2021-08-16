  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/08/2021 11:52

【數據解讀】中原銀行：消費進一步拖累經濟，料本季增長跌穿６％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》內地７月經濟增長動能進一步放緩，工業、消費、投資同比增
速全面遜預期。中原銀行首席經濟學家王軍表示，之前ＰＭＩ的回落和弱勢已基本預示著工業生
產景氣度的回落，企業生產經營活動雖維持擴張態勢，但擴張力度已逐步減弱，需求面的走弱和
上游價格的高企共同制約了工業生產的擴張，工業增加值低於預期。
　　消費同比漲幅回落至個位數，顯著低於市場預期，繼續成為拖累經濟復蘇的最主要力量。主
要是由於南京等地疫情引發全國超過半數省份的疫情再次爆發，人員流動和線下消費都受到顯著
影響，部分地區洪澇災害也對經濟生活產生較大擾動，消費修復短期受阻，維持低迷狀態。目前
看，到年底前消費都很難恢復到疫情前水平，這也將進一步拖累三季度經濟增長。
　　綜合工業、消費和投資數據，預計三季度經濟增長將跌破６％的水位，下半年穩增長面臨的
壓力進一步加大，需考慮採取更進一步的財政寬鬆政策予以支持。
　　國家統計局數據顯示，７月規模以上工業增加值同比增長６﹒４％，社會消費品零售總額同
比增８﹒５％，均低於市場預期。（ｗｌ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning16/08/2021
溫傑：內銀首選招行、郵儲行、建行　後者最貼近買入價！
財經熱話16/08/2021
【陶觀天下】美國通脹略現放緩　日本大選仍陷困局
中國故事13/08/2021
《神州經脈》個人信息收集立法規範　寧德巨額抽水　A場連升兩周
財經熱話13/08/2021
《股市一周》科技股本周表現波動 港股周升２１２點
財經熱話13/08/2021
《嚟緊炒Ｄ乜》農夫山泉受惠國內疫情受控 中期業績可望帶來驚喜
財經熱話13/08/2021
中移動績後獲多家大行上調目標價　分析料回A助釋放增長潛力
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞「第四季港股何去何從？」網上講座：中線投資策略

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞櫻桃小丸子tote bag

【etnet Bonus 賞你】Snoopy Tote Bag

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金