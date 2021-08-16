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即市新聞

16/08/2021 14:05

【人行操作】分析：ＭＬＦ規模超預期，保持流動性充裕的取向

　　《經濟通通訊社１６日專訊》人行今日開展６０００億元（人民幣．下同）ＭＬＦ操作，遠
超市場預期，中標利率維持在２﹒９５％不變。市場普遍認為，本次ＭＬＦ操作規模超出預期。
光大證券首席固收分析師張旭指出，人行今年多次強調保持流動性合理充裕，這不是一句空話。
在這樣的市場環境下，人行仍進行了較大規模的ＭＬＦ操作，說明其充分滿足金融機構流動性需
求，保持流動性合理充裕的取向。
　　人行今日開展６０００億元ＭＬＦ操作，包括對明日（１７日）到期７０００億元的續做，
同時進行１００億元逆回購操作。今日有１００億元逆回購到期，即今日全口徑計，淨投放
６０００億元。

＊四季度仍有降準置換ＭＬＦ的可能＊

　　另據《２１世紀經濟報道》獲悉，此次ＭＬＦ縮量續做主要有兩大原因：一是降準釋放資金
置換到期ＭＬＦ的過程仍在持續；二是市場利率與政策利率倒掛，一年期同業存單發行利率顯著
低於一年期ＭＬＦ利率，這抑制了銀行對ＭＬＦ的需求。展望看，９－１２月還有３﹒０５萬億
ＭＬＦ到期，市場預計四季度仍有降準置換ＭＬＦ的可能。（ｗｌ）

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