【新冠肺炎】台灣新增８例本土確診，無新增死亡個案

《經濟通通訊社１６日專訊》在台灣，中央流行疫情指揮中心今天公布，當地新增１０例新

冠肺炎確定病例，分別為８例本土及２例境外移入；另確診個案中無新增死亡。個案分布為新北

市６例、台北市及桃園市各１例；其中６例為已知感染源、２例關聯不明。（ｗｌ）



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