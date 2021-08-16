【聚焦數據】內地７月社會消費品零售總額增８﹒５％，大幅低預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家統計局公布，７月社會消費品零售總

額３４９２５億元（人民幣．下同）同比增８﹒５％，大幅低於預期的增１１﹒５％，比６月份

回落３﹒６個百分點，為年內最低水平。但高於２０１９年、２０２０年同期增速；兩年平均增

長３﹒６％。

１－７月份，社會消費品零售總額２４６８２９億元，同比增長２０﹒７％，兩年平均增長

４﹒３％。

７月份，按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額３０３７９億元，同比增長８﹒４％；鄉

村消費品零售額４５４７億元，同比增長８﹒８％。

按消費類型分，商品零售３１１７４億元，同比增長７﹒８％；餐飲收入３７５１億元，同

比增長１４﹒３％。

按商品類別分，限額以上單位１８個商品類別中１６類零售額同比保持正增長。日常消費類

和升級類商品銷售增勢良好。限額以上單位商品零售額中，糧油食品類、飲料類、日用品類同比

分別增長１１﹒３％、２０﹒８％、１３﹒１％，體育娛樂用品類、文化辦公用品類、金銀珠寶

類分別增長２０﹒７％、１４﹒８％、１４﹒３％。

１－７月，全國網上零售額７１１０８億元，同比增長２１﹒９％。其中，實物商品網上零

售額５８１３０億元，同比增長１７﹒６％；佔社會消費品零售總額的比重為２３﹒６％。



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