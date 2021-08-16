【聚焦數據】首７月全國固定資產投資增１０﹒３％，略低預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家統計局公布，首７月全國固定資產投

資３０２５３３億元人民幣，同比增１０﹒３％，略低預期增１１﹒３％，低於上半年的

１２﹒６％，兩年平均增長４﹒３％。

分領域看，１－７月份基礎設施投資同比增長４﹒６％，比１－６月份回落１﹒５個百分點

；製造業投資同比增長１７﹒３％，兩年平均增長３﹒１％，比１－６月份加快１﹒１個百分點

；房地產開發投資同比增長１２﹒７％，兩年平均增長８％，比１－６月份回落０﹒２個百分點

。

分產業看，第一產業投資同比增長２１﹒８％，第二產業投資同比增長１４﹒４％，第三產

業投資同比增長８﹒２％。民間投資同比增１３﹒４％。高技術產業投資同比增長２０﹒７％，

兩年平均增長１４﹒２％；其中高技術製造業和高技術服務業投資同比分別增長２７﹒１％、８

﹒８％。

高技術製造業中，航空、航天器及設備製造業，計算機及辦公設備製造業，醫療儀器設備及

儀器儀表製造業投資同比分別增長４９﹒７％、４６﹒９％、３４﹒９％；高技術服務業中，電

子商務服務業、研發設計服務業投資同比分別增長４２﹒７％、２７﹒２％。



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