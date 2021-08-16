  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/08/2021 10:00

【聚焦數據】首７月全國固定資產投資增１０﹒３％，略低預期

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家統計局公布，首７月全國固定資產投
資３０２５３３億元人民幣，同比增１０﹒３％，略低預期增１１﹒３％，低於上半年的
１２﹒６％，兩年平均增長４﹒３％。
　　分領域看，１－７月份基礎設施投資同比增長４﹒６％，比１－６月份回落１﹒５個百分點
；製造業投資同比增長１７﹒３％，兩年平均增長３﹒１％，比１－６月份加快１﹒１個百分點
；房地產開發投資同比增長１２﹒７％，兩年平均增長８％，比１－６月份回落０﹒２個百分點

　　分產業看，第一產業投資同比增長２１﹒８％，第二產業投資同比增長１４﹒４％，第三產
業投資同比增長８﹒２％。民間投資同比增１３﹒４％。高技術產業投資同比增長２０﹒７％，
兩年平均增長１４﹒２％；其中高技術製造業和高技術服務業投資同比分別增長２７﹒１％、８
﹒８％。
　　高技術製造業中，航空、航天器及設備製造業，計算機及辦公設備製造業，醫療儀器設備及
儀器儀表製造業投資同比分別增長４９﹒７％、４６﹒９％、３４﹒９％；高技術服務業中，電
子商務服務業、研發設計服務業投資同比分別增長４２﹒７％、２７﹒２％。

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning16/08/2021
溫傑：內銀首選招行、郵儲行、建行　後者最貼近買入價！
財經熱話16/08/2021
【陶觀天下】美國通脹略現放緩　日本大選仍陷困局
中國故事13/08/2021
《神州經脈》個人信息收集立法規範　寧德巨額抽水　A場連升兩周
財經熱話13/08/2021
《股市一周》科技股本周表現波動 港股周升２１２點
財經熱話13/08/2021
《嚟緊炒Ｄ乜》農夫山泉受惠國內疫情受控 中期業績可望帶來驚喜
財經熱話13/08/2021
中移動績後獲多家大行上調目標價　分析料回A助釋放增長潛力
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞「第四季港股何去何從？」網上講座：中線投資策略

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞櫻桃小丸子tote bag

【etnet Bonus 賞你】Snoopy Tote Bag

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金