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16/08/2021 10:00

【聚焦數據】全國７月城鎮調查失業率５﹒１％，按月升０﹒１％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家統計局公布，全國７月城鎮調查失業
率５﹒１％，比６月上升０﹒１個百分點。本地戶籍人口調查失業率５﹒１％，外來戶籍人口調
查失業率為５％。１６－２４歲人口、２５－５９歲人口調查失業率分別為１６﹒２％、
４﹒２％。
　　３１個大城市城鎮調查失業率為５﹒２％，與６月份持平。
　　１－７月份，全國城鎮新增就業８２２萬人，完成全年目標的７４﹒７％。

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