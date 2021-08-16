【ＦＯＣＵＳ】７月經濟波動發酵，有效需求不足待解

【ＦＯＣＵＳ】本土疫情、局部洪澇、大宗高企等逆風夾擊之下，中國實體經濟月度強波動

繼續發酵－－７月工業生產、消費品零售、固定資產投資表現全數遜於預期，商品房銷售面積及

銷售額更驚現按年負增長。

眼見１６－２４歲年輕人調查失業率直逼歷史高位，「雙減」等監管新政擠壓出的新的求職

大軍，易受疫情衝擊的低端行業家底持續遭損耗……如何解決消費、投資雙雙有效需求不足，愈

來愈顯迫在眉睫。



＊生產消費投資齊遜預期，商品房銷售倒跌＊



中國經濟增長放緩之勢，隨國家統計局周一（１６日）揭盅７月數據更顯明朗。其中，供給

端的規模以上工業增加值按年增６﹒４％（預期：７﹒８％），連續第５個月放緩；出口交貨值

增速再下滑２﹒４個百分點，顯示對生產的拉動作用續減弱。而受大宗原料價格高企及減碳政策

影響，當月鋼鐵、水泥、原煤等產量全數縮水。

再看需求端，倍受關注的消費品零售按年增８﹒５％（預期：１１﹒５％），兩年平均增速

更僅得３﹒６％；分項看，無論是生活必需品消費（如糧油、飲料），還是升級類消費（如金銀

珠寶、化妝品），增速無不統統放緩，汽車銷量按年按月均倒跌。

至於首７月固定資產投資則按年增１０﹒３％（預期：１１﹒３％），其中製造業投資、基

礎設施投資、房地產投資增速齊錄連續５個月放緩，７月商品房銷售面積及銷售額更驚現按年負

增長。



＊癥結不在貨幣財策，就業收入前景堪關注＊



自本欄月初提及「中國增長下調潮初現」至今，已有野村、大摩、高盛、摩通、瑞銀等相繼

下調對中國今年增長預期；不過，即使以目前最悲觀的預測看，全年增速亦有８﹒２％，此或部

分解釋了今日公布的ＭＬＦ中標利率連續第１６個月原地踏步，顯示最高層不急出手。

再換個角度看，貨幣政策未見放大招，是經濟放緩仍在容忍區間，還是如近日坊間熱議，「

這些年以來，我們的財政政策還不夠積極嗎？貨幣政策還不夠寬鬆嗎？」癥結不在貨幣或財政政

策，而是消費、投資雙雙有效需求不足。

以傾向更多消費的１６－２４歲年輕人群為例，其７月調查失業率升至１６﹒２％，進一步

逼近１６﹒８％的歷史高位；而由教育「雙減」等監管政策擠壓出的新的求職大軍，以及本身易

受疫情衝擊的低端行業家底持續遭損耗，都添壓未來消費前景。此外，儘管預期年底地方專項債

將發力，進而利好基建投資，但由於民間投資佔固定資產投資逾半，倘若無法重建民企投資信心

，投資即便反彈也恐力度有限。

面對８月的消費品零售表現大概率繼續惡化，北京如何在不放鬆地產調控的前提下為增長提

供新動力？考驗政策智慧。

