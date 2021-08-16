《融天納地－溫天納》貨幣政策執行報告及最新數據的啟示

《融天納地》人行在８月９日及８月１１日分別公布內地今年第二季度貨幣政策執行報告以

及７月份金融數據，７月新增社會融資人民幣同比增長呈現減少，增長速度為１０﹒７％，Ｍ２

同比增長速度為８﹒３％，較上月底回落０﹒３個百分點。



剔除季節性因素影響後，社會融資季調環比折年率約在９﹒４％的水準。從結構觀察上看，

政府債券、新增人民幣貸款和新增未貼現銀行承兌匯票壓抑了融資增長。其中，企業債券是僅有

的支撐項目，國債拖累政府債券融資同比大幅下跌，地方債發行依舊緩慢。另一方面，信託和委

託貸款延續萎縮的趨勢，短期而言，嚴監管難有轉向，表外貸款仍將形成拖累。



信貸需求轉弱，７月份新增人民幣貸款中，短期貸款及票據融資同比增長增加，而中長期貸

款同比增長減少。整體而言，企業中長期貸款受生產邊際轉弱影響而回落，同比增長亦呈現減少

，同比在年內首度轉負，除受城投監管趨嚴的影響外，也反映了內外需的壓力有所增加，企業融

資需求轉弱。此外，居民中長期貸款同比增長減少，地產嚴調控下房地產交易呈現冷卻，居民中

長期貸款縮減明顯。短期貸款方面，居民短期貸款同比增長亦出現減少，災害天氣疊加疫情影響

居民出行消費。企業短期貸款同比少增長亦呈現減少，但票據融資依然活躍。



Ｍ２同比增長速度減慢，企業和居民信貸同步轉弱，貨幣派生能力下滑等為Ｍ２下滑的主要

因素。從７月金融數據看，可見內地實體經濟融資需求的轉弱，儘管中長期流動性有寬鬆的趨勢

，但目前通脹依然對寬鬆政策形成制約，故此短期內社會融資和信貸仍有機會維持回落的態勢。

在這背景下，下半年的政策部署將更為重要。



筆者再深層次看今年第二季度貨幣政策執行報告，首先，報告對內地經濟的判斷偏保守，相

對第一季度，刪除了「積極因素明顯增多」，外部環境方面，由第一季度較中性的表述，增強為

「更趨嚴峻複雜」。同時亦提及出口受高基數影響，增長速度可能放緩，部分領域投資增長偏弱

，餐飲旅遊等接觸型消費尚未完全復甦，一系列因素或形成下半年經濟增長速度放緩的因素，明

確下半年內地貨幣政策不存在收緊的基礎，今年第二季度貨幣政策執行報告以及７月份金融數據

甚具參考價值。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



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