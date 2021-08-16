《匯市一周－徐惠芳》觀望歐美數據及紐儲行議息，外幣整固

《匯市一周》本周多國將公布貨幣政策言論及就業和通脹數據，投資者值得關注市場波動。

首要焦點是聯儲局周三（１８日）公布的上月議息記錄。市場認為，議息紀錄不大可能有很強烈

的新訊息，但是會對於各委員討論「收水」（ｔａｐｅｒｉｎｇ）的細節有進一步的了解，甚至

何時加息。



聯儲局主席鮑威爾將於周二（１７日）出席研討會，此外，美國周二公布７月零售數據，市

場預期，７月零售銷貨值將下跌０﹒２％，數據可能反映消費市道強勁。



周二公布的工業生產與周四（１９日）公布的上周首次申領失業救濟人數也是重要指標。其

他經濟數據包括周一（１６日）的紐約州製造業指數及周四的費城製造業指數也值得參考。



紐西蘭央行周三議息。市場預期，新西蘭央行可能是西方國家內首個加息的央行。新西蘭央

行在去年減息７５基點，基準利率降至０﹒２５％。如果該國央行周三真的加息，將是２０１４

年來首次。



新西蘭第二季經濟增長強勁，關注新西蘭聯儲銀行會議上，會否談及收緊貨幣政策措施，紐

元處於整固待變走勢，若紐元兌美元突破０﹒７０９５阻力將可能測試０﹒７１５０或

０﹒７２００。反之下行，將測試上周低低位０﹒６９６８。



自美國７月就業和通脹數據增長勝預期後，美國國債收益率反彈，一度吸引資金流入美元，

美元曾登上近一個月高位９３﹒１６。上周五（１３日）美國公布８月密歇根大學消費者信心大

失所望，錄得兩年來最大跌幅降至７０﹒２。投資者預期，聯儲局可能繼續鴿派立場，上周五美

元創逾三個月來最大跌幅，跌破９２﹒５０重要支持。



＊鮑威爾或保持鴿調＊



本周，美國將公布７月工業生產，以及零售銷售數據，其後聯儲局主席鮑威爾將發表講話。

若鮑威爾保持鴿調，美元將承受更大壓力。技術上，美元日圖於９３﹒１６高位兩度遇阻並出現

雙頂形態，可能導致美元開展深度調整，關注前支持位９１﹒８０。相反，若美元守穩１０日線

支持，可望擺脫美元下行威脅，有可能再測試９３﹒１６阻力。



本周歐元區及英國將多項多項就業和通脹數據，自英國７月經濟活動陸續解封，相信有助刺

激經濟，英國數據或可帶動英鎊。英國企業正努力招聘填補疫情期間的職位空缺，英國７月失業

率有望改善或有助增加英鎊投資信心。技術上，英鎊兌美元在１０和２０日均線上找到支持後反

彈。若英國數據強勁，英鎊兌美元有可能突破１﹒３９關口後，測試１﹒３９５６或再次挑戰兩

個月高位１﹒４０。



歐元有機會升至１﹒１８３５，只要保持在１﹒１７００上方，便可挑戰１﹒１８００，近

期１﹒１９００的高點可能是重要的阻力位，站穩１﹒１７００對避免繼續下滑至關重要，如果

跌破這一水平，下方支持是１﹒１６４０和１﹒１６１０。歐元兌美元上周五歐市，在

１﹒１７４０水平整固，上方阻力１﹒１７８５、１﹒１８４５。



國際能源組織ＩＥＡ公布，７月油組＋減產執行率達到１１０％，將２０２１年下半年原油

需求預估下調逾每日５０萬桶；經合組織（ＯＥＣＤ）工業庫存在６月下降５０３０萬桶至

２８﹒８２億桶；預期２０２１年全球石油需求將每日增加５３０萬桶至９６２０萬桶日，

２０２２年進一步增加每日３２０萬桶。紐約期現時在每桶６７﹒６５美元水平整固，下方支持

６５﹒００、６３﹒５０、６１﹒００美元。

《國泰君安財富管理投資顧問 徐惠芳》



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