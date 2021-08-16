《師傅教路－黃瑋傑》招行上半年業績雙位數增長，業務改革見成效

《師傅教路》招商銀行（０３９６８）公布了截至２０２１年６月３０日止上半年度業績，

營業收入和股東應佔淨利潤相比去年同期都錄得雙位數增長，反映其業務改革取得一定成效。

於今年上半年度，招行實現營業收入１６８７﹒４９億元（人民幣﹒下同），同比增長

１３﹒７５％。其中，淨利息收入為９９３﹒４１億元，增長９﹒３２％；非利息淨收入為

６９４﹒０８億元，增長２０﹒７５％，佔總營業收入４１％﹒股東應佔淨利潤為６１１﹒５億

元，增長２２﹒８２％；平均總資產收益率（ＲＯＡＡ）和平均淨資產收益率（ＲＯＡＥ）分別

為１﹒４２％和１８﹒０６％，同比分別上升０﹒１３和１﹒１２個百分點。



＊不良貸款率下降０﹒０６個百分點＊



資產質素方面，截至２０２１年６月３０日，集團不良貸款餘額５４５﹒４２億元，較上年

末增加９﹒２７億元；不良貸款率１﹒０１％，較上年末下降０﹒０６個百分點；撥備覆蓋率

４３９﹒４６％，較上年末上升１﹒７８個百分點。

集團致力向輕型銀行轉型，打造大財富管理的業務模式，主要有三個方向，一是積極拓展「

大客群」，二是搭建大平台，三是構建大生態﹒在拓展「大客群」方面，截至今年６月３０日，

集團零售客戶１﹒６５億戶（含借記卡和信用卡客戶），管理零售客戶總資產（ＡＵＭ）時點規

模突破１０萬億元。客戶經營從單一資產分層向客群分類擴展，經營模式則從客戶經理管戶為主

向“管戶＋流量”雙模式並進升級。同時，集團亦持續打磨線上經營能力，截至今年６月３０日

，招商銀行Ａｐｐ累計用戶數１﹒５８億戶，掌上生活Ａｐｐ累計用戶數１﹒１７億戶。借助Ａ

ｐｐ、網絡經營服務中心等線上輕經營渠道，綜合運用智能化、集約化的經營手段，將財富管理

服務範圍擴展至億級的長尾客群。另一方面，批發條線聚焦優質獲客渠道，完善從獲客到經營的

全流程管理﹒截至今年６月３０日，日均存款５０萬元以上的公司客戶達２１﹒７７萬戶，較上

年末增加１﹒８３萬戶，增幅９﹒１８％。至於供應鏈金融，則從單純融資服務向綜合金融生態

延展，核心客戶及其上下游供應鏈客戶同比分別大幅增長９８﹒２２％和１５０﹒３６％。截至

今年６月３０日，全部境內上市公司的開戶率達到８１﹒０５％，較上年末提升３﹒０１個百分

點。



＊Ｈ股股價上望７０﹒５元＊



在搭建大平台方面，集團致力搭建開放的產品平台和營運平台，促進月活躍用戶（ＭＡＵ）

與ＡＵＭ的有機融合﹒截至今年６月３０日，招商銀行Ａｐｐ理財投資戶數達１５６３﹒９２萬

戶，同比增長２９﹒１７％，佔全行理財投資客戶數的９７﹒６２％；招商銀行Ａｐｐ的理財投

資銷售金額達６﹒１２萬億元，增長２６﹒８５％，佔全行理財投資銷售金額的８４﹒１９％。

至於構建「大生態」，主要是圍繞大財富管理價值循環鏈，令各單元逐步找到各自的價值定位，

形成業務飛輪效應。建議買入價６３﹒５港元，目標７０﹒５港元，止蝕位５９﹒５港元。

《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）



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