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即市新聞

16/08/2021 12:30

《金石為開－黃威》市場分歧加劇，金價料持續震盪

　　《金石為開》當前的市場依然十分波動，新冠疫情、經濟數據及美聯儲官員講話等不同消息
不斷影響著市場預期，但又無法形成相對統一的預期。上周初市場仍在消化亮麗的７月非農報告
，不過美國核心通脹放緩了增速，消費者信心大幅下挫以及Ｄｅｌｔａ病毒導致疫情繼續加重，
再度扭轉了市況。上周美元指數及債息均沖高回落，黃金多頭絕地反擊，金價由低位回升逾
１００美金，全周累計倒升１％。
　
　　美國７月核心通脹同比上升４﹒３％，低於前值４﹒５％並符合預期；環比增速則由上月的
０﹒９％降至０﹒３％，遜於預期的０﹒４％。雖然通脹數據仍處於１０多年高位，但這是核心
通脹近加速上漲３個月以來，首次未能超預期，這在一定程度上減輕了美聯儲收緊流動性的壓力
。同時８月的密西根消費者信心指數初值大幅下滑至７０﹒２，較上月的８１﹒２相去甚遠，不
禁令市場再度對經濟前景感到憂慮。
　
　　考慮到近一個月Ｄｅｌｔａ病毒導致新冠疫情繼續加重，消費者信心的下滑也不無道理。不
過疫苗接種的普及壓制了重症率及致死率，目前來看，無論是全面解封的英國亦或美國，均不存
在醫療系統不堪重負的情況，因此當局不太可能重啟封鎖措施，預計這輪疫情對經濟的負面衝擊
有限。惟經過大半年的快速反彈後，經濟復甦的步伐也確實在放緩。因此近期的數據整體呈現好
壞參半的狀況，導致市況反覆。
　
　　黃金上周觸底回升之後，日線指標再度回到了中性狀態。ＲＳＩ向上靠近５０，ＭＡＣＤ在
零軸附近即將形成金叉，金價Ｖ型反彈逼近保歷加通道中軌１７９０美元，預計中期寬幅震盪的
格局仍將延續。
　
　　本周重點關注美聯儲７月會議紀要，由於上周官員的硬派言論較多，結合上一次點陣圖預測
，可見美聯儲內部分歧嚴重，需要從紀要中確認更多資訊。數據方面重點留意美國７月零售銷售
及歐洲８月製造業ＰＭＩ初值。《六福金融分析師　黃威》
（網址：ｗｗｗ﹒ｌｆｆ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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