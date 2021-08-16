《陶冬天下－陶冬》疫情憾動消費信心，奧運難助日本大選

《陶冬天下》疫情主導了上周風險資產市場的走勢，結果卻不盡相同。在美國，德爾塔病毒

再次掀起疫情高潮，密歇根大學消費信心指數暴跌，美債認為貨幣政策正常化會降速而上升，美

股認為經濟受害不大而上升，Ｇｏｌｄｉｌｏｃｋｓ故事再次出籠。歐洲股市多數地方跟隨美國

。疫情在中國也出現了反覆，人員流動在部分城市受到限制，加上中國政府加強行業監管，Ａ股

港股表現不佳。奧運的榮光敵不過對病毒的恐慌，日經２２５下挫。上周美元先跌後回，黃金上

揚。ＯＰＥＣ＋調低原油需求預測，而美國則呼籲對方增加產能，布蘭特原油止跌回升。



密歇根大學消費信心指數大跌１３﹒５個百分點，上次出現這樣的信心暴跌，是２００８年

全球金融危機期間。出現這種情況的唯一原因，是德爾塔病毒。疫情反覆，肯定對經濟復甦不是

好事，不過雖然新增病例猛增，住院率、死亡率卻沒有相應的猛增。只要疫情不導致公共醫療體

系崩潰，筆者相信美國政府及各地方政府輕易不會再次封城。封城不封城對經濟活動的影響大不

相同。筆者認為疫情拉長了美國經濟復甦，但沒有改變復甦的方向。溫和一點的復甦，對於美國

經濟，對於通貨膨脹，對於勞工市場，對於聯儲政策都是好事。



美國７月ＣＰＩ同比增長５﹒４％，是２００８年以來的最大增幅；環比增加０﹒５％，符

合市場預期。核心ＣＰＩ環比增加０﹒３％，低過市場預期的０﹒４％，這是三個月來首次核心

通脹沒有超預期。ＣＰＩ數據中過去幾個月暴漲的單項開始紓緩，比如二手車上個月暴漲超過

１０％，而這個月就只有０﹒２％了。二手車是典型的聯儲口中的過渡性通脹。去年新車生產停

了，租車公司幾乎沒再進新車，今年就少了二手車供應。而地方政府的封城政策一開放，大家迫

不及待地買車出去旅行。供應鏈缺口仍然存在，但是最壞的時間應該已經過去了。



美國通貨膨脹的最壞時間是不是已經過去了？這取決於工資上漲。供應鏈錯位所帶來的物價

上漲，只要假以時間，都可以解決。但是工資上漲就未必是暫時性的，這類通脹往往時間拖得長

，易升難跌，還向各行各業傳播，乘數效應驚人。上周五（１３日）出來的消費信心指數雖然下

跌得比較兇猛，但是筆者認為對聯儲的決策暫時影響不大。聯儲主要看就業市場，看通脹背後的

邏輯。



在極端困難的情況下，日本成功地舉辦了第３２屆奧運會。日本運動員一舉拿下了２７枚金

牌，日本民眾滿意奧運會的成功舉辦，更滿意日本運動員的表現。不過，日本首相菅義偉卻高興

不起來，他不僅沒有承接到奧運會的榮光，支持率更創下新低。菅政府原本希望成功舉行奧運會

可以為民望低下的菅義偉沖喜，順勢在１１月或之前的大選中取得連任。



可是朝日新聞最新的民意調查顯示，５６％的日本選民認為如期舉辦奧運會是正確的選擇，

但是菅的支持率卻跌到３０％以下，進入在任首相的民意危險區。疫情改變了菅的政治命運。日

本政府主催的疫苗注射計劃遠遠落後於美中歐英各大國，經濟復甦勢頭也較遜色。菅義偉作為自

民黨總裁的任期將於９月３０日到期，本屆眾議院的任期於１０月２１日結束，根據憲法，

１１月３０日之前必須舉行新的大選。菅的如意算盤是，挾奧運會之勢提前舉行大選。然而，奧

運會後的民望調查卻令他失望；疫情肆虐之時提前大選，也冒天下之大不韙。



對菅來講，好消息是反對黨多已奄奄一息，沒有一個替代勢力可以取代自民黨的；壞消息是

自民黨內部開始有人蠢蠢欲動了；看不清楚的是會不會憑空跑出一個第三勢力來攪局。對於他，

最關鍵的是率先出手，以霹靂之勢制止黨內大佬出場叫陣，不讓黨內反對派聯合成勢力。



本周焦點是公開市場委員會的７月會議紀要，從最近各位成員的講話看，他們的政策收水的

意見分歧，所以這份紀要對窺探聯儲未來政策走向、力度和時機相當重要。日本第二季度ＧＤＰ

，預計環比折年率０﹒２％。另外關注美國的零售數據。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。



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