《缸邊隨筆－石鏡泉》美國想霸乜

《缸邊隨筆》中美開片、美俄開片、美伊（朗）開片、美敘（利亞）開片、美伊（拉克）開

片，還有美與Ｎ國開片，美國為何如此好開片，會不會片到港股？



美國好開片，可以從卡特總統的國家安全顧問布熱津斯基所著的一書：《大棋局》得到解答

。



美國立國之初，軍、政、經力量都弱，在１８６０年，其時的美國門羅總統，定出，不理歐

洲事，只理自家和北美洲事，是之為「門羅主義」，這基本上是個鎖國政策，跟中國明、清時的

禁海差不多。



第一次世界大戰，美國基本上沒參與，任你歐洲打到夠。第二次大戰初期，美國也是袖手旁

觀，只專心發戰爭財（賣物資予歐洲和亞洲戰場），直到日本偷襲珍珠港，美國始參戰。美國宣

布參戰的一天，不少美國傳媒都紛安排人去海外戰場做採訪，但《華爾街日報》則刊文謂：「美

國參戰即要幾多幾多輛軍車、坦克車、飛機、大炮、炮彈、軍裝、軍靴、頭盔……」充分反映，

不是要保衛國家、灑熱血，而是如何伺機好發財。自此，就搞出了個美國的軍工財閥系統來，這

個軍工財閥系統一出現，他們要發財，就一定要有敵人，無論這個敵人是否真具威脅，總之，話

有「賊」，就要有「保安」嘛！



布熱津斯基在１９２８年生於波蘭，１９３８年隨父母移民加拿大，１９５３年移居美國，

１９５８年加入美籍，獲哈佛大學哲學博士。這個歷程和布熱津斯基所處的美國反共年代，對他

的思想應有影響，這在他１９９７年出版的《大棋局：美國的首要地位及其地緣戰略》一書中可

以得見。



《大棋局》一書認為美國在軍事、經濟、技術文化方面，使到美國成為一個唯一可統領世界

的霸主。美國要如何才可以保證自己長期佔據金字塔的塔尖？布熱津斯基直接地言：對美國來說

歐亞大陸是最重要的地緣政治目標！



他這個說法是源自英國地理學家與地緣政治家麥金德於１９０４年發表的《歷史的地理樞紐

》文章，麥金德的全球戰略思想可歸納為三金句：



誰統治東歐，誰就控制了心臟地帶；



誰統治心臟地帶，誰就控制了世界島；



誰統治世界島，誰就控制了全世界。



麥金德的主張，被後人稱為陸權論，而在１９００年代，美國海軍上校馬漢就提出個海權論

，意即控制海洋，就可制敵，這對於島國為主的美、英、日，都將海權論作為該國海軍建設的指

導思想。



所以英國曾有艦隊（今時無了），日本現有艦隊（遮遮掩掩，有７隻準航母），美國則有

１１個航母群，搞出第一島鏈和第二島鏈去封鎖中國。



７０年代，蘇聯想通過打通阿富汗、伊朗、伊拉克，而可以南下印度洋，免卻黑海被封鎖。

不過蘇聯打了阿富汗１０年，鎩羽而回，其間美國培植了塔利班和拉登去阿富汗組織當地民眾去

抗蘇聯入侵，是與蘇聯在中亞這地上暗較勁，因為《大棋局》話此地重要嘛！



跟著美國就在伊拉克、伊朗搞局，想控制中亞這地。可惜，受ＣＩＡ培訓的拉登及其阿蓋達

組織不肯再聽美國枝笛而反美，美國要求塔利班去拉拉登，塔利班睬你都傻點會咁無義氣，並放

了拉登去巴基斯坦。美國見塔利班不聽話，便抹黑美國這昔日合作者，話他們殘暴，並派大軍圍

殲之。但美國忘記美國之前訓練了太多的塔利班軍事人員，加上阿富汗與蘇聯苦戰十多年，阿富

汗已被打回到石器時代，炸彈，只對已建設了的經濟有破壞性，再炸石器時代的廢墟、石頭根本

無用，所以美國炸了阿富汗２０年，也要近日倉惶棚尾拉箱。



在這「大棋局」下，中國怎應對？



中國是大陸國，亦有漫長海岸線，海權和陸權是同樣重要。但目前就要用陸權和破解美國的

海權，故有一路先行，至於一帶（海權）就要待海軍建立起來後，才可對抗美、日，但如中巴經

濟走廊建成，中緬通道又建成，則所謂的馬六甲海峽封鎖，第一、第二島鏈封鎖都會被廢。



美國不是看不到這個，所以現在就心急了，打壓中國這樣那樣，會拉香港和新疆說事，投資

者如不將眼界放遠至中俄伊，而只望住報價Ｍｏｎ就會是眼界被狹隘了。



１９９７年布熱津斯基出版的《大棋局》一書，指出，如「中俄伊」合作對美國威脅大。



２０１７年，布熱津斯基去世。



２０２１年３月２２日，俄羅斯外長拉夫羅夫到中國桂林，進行兩天訪問，談乜？無詳情。



２０２１年３月２７日，伊朗外交部長扎里夫和王毅在德黑蘭簽署２５年的合作協議。



７月，美國副國務卿舒曼訪天津，中國與之鬥完嘴後，翌日王毅在天津見了塔利班代表，塔

利班代表謂，他們會保證中國在阿富汗工程和人員的安全。



看來，布熱津斯基的棋盤是散了。



不少人只看到美國光明一面，看不到其黑暗一面，以下文章可以看看，看後大家就知，為何

美國的大棋盤會散了，一句：奸，不擇手段囉。







＊Ｔｈｅ Ｃｏｌｌｅｃｔｉｖｅ Ｓｕｉｃｉｄｅ Ｍａｃｈｉｎｅ － Ｂｙ Ｃｈｒｉｓ

Ｈｅｄｇｅｓ＊



Ｔｈｅ ｄｅｂａｃｌｅ ｉｎ Ａｆｇｈａｎｉｓｔａｎ﹐ ｗｈｉｃｈ ｗｉｌｌ

ｕｎｒａｖｅｌ ｉｎｔｏ ｃｈａｏｓ ｗｉｔｈ ｌｉｇｈｔｎｉｎｇ ｓｐｅｅｄ

ｏｖｅｒ ｔｈｅ ｎｅｘｔ ｆｅｗ ｗｅｅｋｓ ａｎｄ ｅｎｓｕｒｅ ｔｈｅ

ｒｅｔｕｒｎ ｏｆ ｔｈｅ Ｔａｌｉｂａｎ ｔｏ ｐｏｗｅｒ﹐ ｉｓ ｏｎｅ

ｍｏｒｅ ｓｉｇｎｐｏｓｔ ｏｆ ｔｈｅ ｅｎｄ ｏｆ ｔｈｅ Ａｍｅｒｉｃａｎ

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Ｇｌｏｂａｌ Ｈａｗｋ ｄｒｏｎｅｓ ｗｉｔｈ ｈｉｇｈ－ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ

ｃａｍｅｒａｓ﹐ Ｓｐｅｃｉａｌ Ｏｐｅｒａｔｉｏｎｓ Ｃｏｍｍａｎｄ

ｃｏｍｐｏｓｅｄ ｏｆ ｅｌｉｔｅ ｒａｎｇｅｒｓ﹐ ＳＥＡＬｓ ａｎｄ ａｉｒ

ｃｏｍｍａｎｄｏｓ﹐ ｂｌａｃｋ ｓｉｔｅｓ﹐ ｔｏｒｔｕｒｅ﹐

ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ ｓｕｒｖｅｉｌｌａｎｃｅ﹐ ｓａｔｅｌｌｉｔｅｓ﹐

ａｔｔａｃｋ ａｉｒｃｒａｆｔ﹐ ｍｅｒｃｅｎａｒｙ ａｒｍｉｅｓ﹐

ｉｎｆｕｓｉｏｎｓ ｏｆ ｍｉｌｌｉｏｎｓ ｏｆ ｄｏｌｌａｒｓ ｔｏ ｂｕｙ

ｏｆｆ ａｎｄ ｂｒｉｂｅ ｔｈｅ ｌｏｃａｌ ｅｌｉｔｅｓ ａｎｄ ｔｒａｉｎ

ａｎ Ａｆｇｈａｎ ａｒｍｙ ｏｆ ３５００００ ｔｈａｔ ｈａｓ ｎｅｖｅｒ

ｅｘｈｉｂｉｔｅｄ ｔｈｅ ｗｉｌｌ ｔｏ ｆｉｇｈｔ﹐ ｆａｉｌｅｄ ｔｏ

ｄｅｆｅａｔ ａ ｇｕｅｒｒｉｌｌａ ａｒｍｙ ｏｆ ６００００ ｔｈａｔ

ｆｕｎｄｅｄ ｉｔｓｅｌｆ ｔｈｒｏｕｇｈ ｏｐｉｕｍ ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ ａｎｄ

ｅｘｔｏｒｔｉｏｎ ｉｎ ｏｎｅ ｏｆ ｔｈｅ ｐｏｏｒｅｓｔ ｃｏｕｎｔｒｉｅｓ

ｏｎ ｅａｒｔｈ﹒



（作者是紐約時報駐中東資深記者）







《資深投資者 石鏡泉》



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