【紓困措施】限期前未完成登記者，申領消費券有特別安排

《經濟通通訊社１６日專訊》政府消費券計劃登記期於本周１４日結束。政府發言人表示，

有部分登記人由於不同原因，例如提交的資料有誤，或沒有在書面登記表格附上身份證複本等，

早前遞交的登記未能獲進一步處理。因應這些登記人或未能趕及在登記期結束前重新登記，政府

作出特別安排，容許他們在本月３１日或之前把填妥的書面表格連同身份證複本親身或委托可信

賴的人士，於辦公時間交到旺角始創中心１７樓消費券計劃秘書處，但如果是不符合領取資格或

從未提交申請的市民，這項特別安排並不適用。

發言人又提醒，需要上載身份證複本作身分認證以完成電子登記的市民，如果未能按要求在

今日或之前上載身份證複本，亦可透過這個特別安排重新登記，但每名合資格的登記人只可在今

日至３１日期間，透過書面表格重新登記一次，經核實資格後，一般會在下月中收到登記結果短

訊通知，並在１０月１日獲發放第一期２０００元消費券。

至於７月１８日或之後完成電子登記，以及所有書面登記的市民，經核實資格後會於９月１

日獲發第一期２０００元消費券。（ｃｌ）

