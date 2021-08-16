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16/08/2021 09:06

【香港政情】民陣宣布解散，約１６０萬元資產將捐贈予合適團體

　　《經濟通通訊社１６日專訊》成立近１９年的民間人權陣線（民陣）發聲明指，上星期五（
１３日）召開周年大會，出席成員團體一致議決由即日起解散，又指近一年來，各成員團體遭受
打壓，秘書處已無法維持運作，民陣約１６０萬元的資產，會指示民陣資產託管團體捐給合適的
團體。
　　民陣自２００３年起，每年都申辦七一遊行，主題因應社會當時的不同訴求。

＊警方：解散組織不會抹走刑責＊

　　警方表示，留意到民陣發聲明宣布解散。警方今年４月曾根據《社團條例》第１５條，要求
該組織提交其成員、活動及資金等資料，惟該組織未有依時向社團事務主任提交所需資料，警方
現正積極跟進該組織違反《社團條例》內的罪行。
　　警方重申，一個組織及成員犯下的罪行，其刑責不會因解散組織或成員的辭職而被抹走，警
方會繼續全力追究任何組織及人士有否違反《香港國安法》及其他香港法例。

＊港澳辦：民陣屬反中亂港活動主要推手＊

　　國務院港澳辦發言人表示，民陣是反２３條立法、非法佔中、反修例運動的直接策劃和指揮
者，是港獨、黑暴、攬炒等反中亂港活動和修例風波變為嚴重暴亂活動的主要推手，其宣布解散
之時，仍大放厥詞，充分暴露反中亂港的政治本質和冥頑不靈的惡劣本性，必須對其依法追究。
（ｃｌ）（ｚｚ）

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