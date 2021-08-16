【企業盈喜】華眾車載（６８３０）料中期純利按年增約５０％

《經濟通通訊社１６日專訊》華眾車載（０６８３０）發盈喜，預期截至今年６月底止六個

月的純利，與去年同期相比將錄得顯著增加約５０％。

董事會認為，預期純利增加主要因為銷售收入的增長；銷售毛利率的提升；及合營企業利潤

大幅提升。（ｓｌ）



現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！ ► 立即行動