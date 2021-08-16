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16/08/2021 14:05

【香港政情】鄭若驊同意法律團體應致力保持專業而非政治化

　　《經濟通通訊社１６日專訊》律政司司長鄭若驊在網誌中表示，留意到社會上有意見指法律
團體並非政黨或政治組織，應致力保持專業而非政治化，她非常同意這種看法，認為香港法律界
應積極發揮所長推展法律服務，捍衛法治，讓專業歸專業以回應業界和社會的期望；讓法律界繼
續有效落實專業與執業兩方面的自我監管制度。

＊本港應發揮「一國、兩制、三法域」獨特優勢＊

　　她表示，粵港澳大灣區是國家的重大發展戰略，區內的企業受惠於國家的蓬勃發展，促成了
更多投資和交易，對法律及爭議解決服務的需求亦相應提高。香港作為國家唯一實行普通法的司
法管轄區，法律及爭議解決業界應該在大灣區積極發揮「一國、兩制、三法域」的獨特優勢，融
入國家發展大局。

＊有信心普通法繼續在港實行＊

　　她指，早前在北京拜訪了多個中央部委，他們都明確支持香港的「一國兩制」。她非常有信
心普通法會繼續在香港實行。就此，法律界擔當著一個重要角色。香港的發展不能再讓一些根本
是反中亂港的人，通過意識形態或利用不同的平台滲透不利香港穩定發展的腐朽思想。
　　她提到在北京亦簽訂了四份合作文件，加強兩地法律界的專業發展，並進一步推廣香港的法
律、爭議解決和促成交易服務。（ｃｌ）（ｚｚ）

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