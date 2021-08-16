【企業盈警】新威國際（０００５８）料中期虧損減最多９５％

《經濟通通訊社１６日專訊》新威國際（０００５８）公布，預期截至６月３０日止中期虧

損按年減約８５％至９５％。

該集團指，虧損減少主因收入同比增長逾５０％，以及按公允值計入損益之金融資產已變現

及未變現收益約１０００萬元，去年同期錄相關虧損約４００萬元。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）



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